下半年中美增長反轉？ 社科院張明：第四季人民幣或貶至6.8附近

踏入下半年，人民幣匯率如何走？中國社科院金融研究所副所長張明認為，今年下半年，美國經濟增速或超過中國，中美增長差反轉或成為國際金融市場的主流敘事，從而導致中國出現短期資本外流、人民幣兌美元貶值的局面，預計第四季人民幣兌美元匯率可能貶值至6.8附近。

周一發布、張明的撰文指出，受基數影響，今年中國季度GDP增速將呈現前高後低。考慮到大規模財政刺激，美國經濟季度增速則可能呈現出前低後高。這意味下半年美國經濟增速可能超過中國，這一現象多年以來市場未見。

至於人民幣匯率，他預計下半年繼續受到美元指數波動影響。他認為，下半年美元指數有望在88-94的區間內運行，加上今年美國經濟增速前低後高，美元指數也可能前低後高，第四季顯著強過第三季。在此前提下，下半年人民幣或先升後貶，第四季或面臨較大貶值壓力。

警惕資本外流風險

他預計，下半年人民幣兌美元匯率有望在6.3-6.8區間波動，四季度或貶至6.8附近。這樣的貶值幅度應可接受，並對出口企業較為有利。但要警惕短期資本外流與貶值預期相互強化的風險，同時應該關注北上資金集中流出，對國內藍籌龍頭股與利率債市場的潛在負面衝擊。

中國貨幣政策方面，張明認為有望出現一定程度的邊際放鬆，原因包括經濟復甦不均衡不充分，勞動市場真實就業壓力較大，避免地方債違約惡化。

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責任編輯：林佩怡

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