▲ 「中國版福特號」航母已成型 3道彈射溝藏機密

解放軍第二艘國產航母、坊間形容為「中國版福特號」的003型航母，正火速建造。衛星圖片顯示，在上海江南造廠的003航母主要艦體已完成組合，整塊飛行甲板都已成型，已可推定詳細的尺寸，已經與美國尼米茲級航艦相差無幾。另可看到3道彈射器溝槽，這將是發射更重型的艦載飛機，包括預警機與加油機。

海軍新聞（Naval News）報道，根據商用衛星「阿里郎（Kompsat）」在6月下旬的照片，003航艦的長度已可判斷，大約有 320米長，只這福特級短約13米，不過它的寛度較窄，約為73米（福特級為78米），與之前的 001 型、 002 型非常接近。這可能有後勤原因，畢竟在大修時要進到相同的乾船塢。

「中國版福特航母」曝雛形 003彈射能否彎道超車？（多圖，有片）

「中國版福特航母」建速超想像？003已安裝艦島（多圖，有片）

003與 001、 002 最大的飛躍進步是彈射器，從衛星圖片來看，003配有3具彈射器，其中兩具在艦首，1具在中段，這比福特級要少1個，但是比法國的戴高樂號的2個要多。

至於003採用哪一種彈射器，報道指顯然是電磁發射系統（EMALS），而不是蒸汽彈射器。

意味將搭載預警機等大型軍機

有了彈射器之後，原本在001、002上不能操作的大型艦載機就可以實行了，預計003型將搭載「空警600」預警機，這型預警機已試飛多次，它在體型上與美國E-2鷹眼預警機非常相似。

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至於艦載戰鬥機，殲-31（FC-31）隱形戰機仍然是最常被討論的，它的全尺寸的模型最近出現在武漢稱「航母樓」的試驗場，似乎是一種預告。殲31與F-35有點相像，差別在採用雙引擎，可能還有1個更大的內部武器艙。

國產航母003型有望今年下水 這方面性能正直追美航母（組圖）

003型航母最新衛星照曝光 美媒稱「中國版福特級」（組圖）

但是殲-31還在研發階段，因此003航艦的早期艦載戰機，可能會使用具有彈射功能的殲15。

另外，報道指，電磁彈射器是一項尖端技術，連美國的福特級都還不太可靠，有發射效率低、故障率高的問題。但「我們不應該假設中國大陸也會遇到同樣的問題，直接進入EMALS而跳過蒸汽彈射器的時代，是務實的」。

▲ 「空警600」預警機

▲ 殲-31（FC-31）隱形戰機

責任編輯：鄧國強

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