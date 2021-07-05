【中歐關係】習近平與德法領導人視像峰會 冀理性處理分歧

央視新聞報道，國家主席習近平今日（5日）晚在北京同法國總統馬克龍、德國總理默克爾舉行視像峰會。

習近平表示，當前，全球疫情形勢依然嚴峻，經濟復甦前景不明。世界比以往任何時候都更需要相互尊重、精誠合作，而不是猜忌對立、零和博弈。希望中歐擴大共識和合作，為妥善應對全球性挑戰發揮重要作用。

習近平提出四點建議，第一，堅持正確相互認知。中歐本著相互尊重、求同存異原則開展合作，雙方全面戰略夥伴關係匯聚了彼此之間最大公約數。中歐應正確看待中歐相互差異，理性處理彼此分歧。

第二，擴大互利共贏合作。中方願同歐方儘早舉行第二十三次中歐領導人會晤，辦好戰略、經貿、人文、數字、氣候領域高級別對話，推進中歐清單產品互認互保。在新冠肺炎疫情防控情況下，不斷優化人員往來快捷通道。中國擴大開放的步伐堅定不移，希望歐方按照市場原則為中國企業提供公正、透明、非歧視的營商環境。

第三，維護真正的多邊主義。要維護以聯合國為核心的國際體系和以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則，國際上的事需要大家心平氣和商量著辦。中方願同歐方一道，相互支持辦好北京冬奧會和巴黎夏季奧運會。

第四，堅持構建總體穩定、均衡發展的大國關係。中國最希望的是發展好自己，而不是取代別人。中方願同各方加強對話合作，同時堅決捍衛自身主權、安全、發展利益。希望歐方在國際事務中發揮更多積極作用，真正體現戰略自主，共同維護好世界和平穩定和發展繁榮。

德國總理默克爾表示，歐中關係非常重要，雙方共識很多，可以合作的領域很多，應該相互尊重，通過加強對話減少分歧。德方支持盡快召開第二十三次歐盟—中國領導人會晤，希望歐中投資協定盡快得到批准。

法國總統馬克龍表示，過去幾十年來，中國發展取得巨大成就，法方致力於以務實的態度繼續推進對華合作，支持達成歐中投資協定，加強人文交流，歡迎中國企業投資法國。

彭博社稍早前的報道指出，馬克龍希望為空中巴士進一步爭取利益，並將敦促習近平放鬆對歐盟公民，特是是商務人士進入中國的旅行限制。

近期中歐關係轉趨緊張，早前雙方在新疆人權問題上互相制裁，投資協定受阻，而歐盟亦與美國要求世衛重新調查新冠病毒源頭問題。

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責任編輯：蒯宇澄

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