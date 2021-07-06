寬體直-8直升機建黨100周年首亮相 對陸航有何意義？

在日前的建黨100周年大會上，直-8新型機首次公開亮相。該機的研發成功和批量裝備，標志著中國在大型運輸直升機的發展上已步入先進國家行列。

直-7預想指標無法完全實現

據內媒澎湃新聞，中國13～15噸級的大型多用途運輸直升機的發展是從上世紀60年代開始的。當時，美國、蘇聯及歐洲各國，都開始研發裝備10噸級以上的中型、大型多用途運輸直升機。中國在已經仿製成功直-5中型多用途運輸直升機的基礎上，啟動了第一代國產中型多用途運輸直升機直-6，以及第一代大型多用途運輸直升機直-7的研發。

按照最初設想，直-7大型多用途運輸直升機的設計性能應當達到：最大載重4.5噸，最大航程600千米，最大起飛重量達22.6噸。然而，當時中國直升機研發生產基礎還非常薄弱，預想的技術指標無法完全實現。

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進入20世紀70年代後，中國制定了向南太平洋發射遠程運載火箭的718工程。為此，海軍急需一批先進裝備，包括用於吊運火箭返回艙的大型艦載運輸直升機。當時中法關係較好，中國從法國採購14架SA.321「超黃蜂」大型多用途艦載運輸直升機，並進行改裝，圓滿完成了718工程的打撈返回艙任務。

之後，中國航空工業部門對法國「超黃蜂」，向上級申請立項測繪仿製並且獲得批准，型號確定為直-8。國家決定停止國產直-7大型多用途運輸直升機的研製任務，以便集中全部資源，完成急需的直-8大型多用途艦載運輸直升機仿製工作。

至此，中國第一次自主研發大型多用途運輸直升機的嘗試無果而終。

直-8最初針對海軍要求 不適用陸上

直-8大型多用途艦載運輸直升機的仿製工作雖然有樣機實物供參考，並且可以從法國採購相當一部分暫時無法仿製的核心部件，但是進展仍然不順利。從1976年立項，到1994年，國產化率達到86%的直-8大型多用途艦載運輸直升機才通過國家設計定型。

不過，作為最初針對海軍要求研制的直-8大型多用途艦載運輸直升機，有諸多並不適用於陸上使用的特性。為此，中航相關研究所和企業在吸收借鑒國外先進大型多用途運輸直升機設計的基礎上，繼續對直-8直升機進行全面升級改進。而主要的改進內容有兩個方向：一是研制新一代大型運輸直升機，這就是我們現在經常能夠看到的直-8G。

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與之前的直-8系列相比，直-8G直升機徹底摒棄了落後的機身下部船體型設計，改為更加簡潔的平底式設計，同時也有利於在機身底部加裝各類設備。而且，原本直-8系列機身側面的浮筒也被更合理的小型短翼所代替。此外，發動機、航電設備、機身貨艙結構等也都進行了改進升級。不過，該機的主油箱依然設在貨艙下方。所以，該機貨艙地板距離地面依然較高，在側門處還是需要借助舷梯登機，而且貨艙寬度也沒有顯著增加。

另一方向就是研制幾乎可以說全新設計的直-8新型機。

▲ 直-8新型機首次亮相（圖片來源：內媒澎湃新聞）

從外形上看，與直-8G相比，直-8新型機最大的變化是機身兩側有兩個凸出機體的大型短翼，外形有點像美國的CH-53K重型直升機。根據相關資料，首先，直-8新型機的機身結構全部重新設計，貨艙下方不再設置油箱，而是設在機身兩側的大型短翼內，當然主起落架也安裝在短翼下方。

這樣，直-8新型機機身內部的貨艙寬度得以進一步增加，完全可以滿足裝載車輛的需要。而且，隨著貨艙高度的大幅降低，人員從側面艙門登機再也不需要舷梯了，只要一副腳踏板即可。此外，由於機身加寬，直-8新型機的機頭外形也重新設計，駕駛員的視野更好，還有利於降低飛行阻力。

責任編輯：尹航

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