華為「鵬城雲腦II」超級電腦再刷新世界紀錄 獲兩項冠軍

華為官方發佈消息指，在2021國際超級電腦大會（International Supercomputering Conference, ISC）最新一期IO500排行榜中，由華為的超級電腦「鵬城雲腦II」再次刷新世界紀錄，蟬聯全系統輸入輸出和10節點規模系統兩項世界冠軍。

其中，「鵬城雲腦II」超級電腦的全系統輸入輸出性能得分，更是排名第二的近20倍。

據華為介紹，「鵬城雲腦II」是華為與鵬城實驗室聯合打造的超級電腦，主要用於科學運算等領域，比如AI 領域計算機視覺、自然語言、自動駕駛、智慧交通、智慧醫療等各類基礎性研究與探索。

「鵬城雲腦II」一項得分 是排名第二的近20倍

在硬件方面，由昇騰AI處理器打造的「華為Atlas 900 AI集群」為「鵬城雲腦II」提供強大的AI運算力；基礎軟件則是，基於CANN異構計算架構及全場景AI計算框架MindSpore的支撐，「鵬城雲腦II」打造了開放的軟件體系架構。

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華為官方表示，這台設備使用鵬城實驗室與各合作單位共同研發的、基於歐拉技術路線的自主操作系統，使得設備的綜合性能提升了5倍。

截至目前，「鵬城雲腦II」已經幫助大模型研究、天氣預測、分子動力學、藥物研發、基因分析等領域進行科研創新模式變革。

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責任編輯：易燕丹

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