▲ 【中歐關係】法德首腦作一關鍵保證 習近平破美圍堵獲成果

中美角力白熱化、中歐關係又不明朗之際，國家主席習近平周一（5日）與歐盟兩個主要國家領袖－－法國總統馬克龍、德國總理默克爾舉行視像峰會，中方此舉在破解地緣挑戰起到關鍵作用。其中最重是法德領袖一同承諾，支持陷於凍結的中歐投資協議早日達成。而這一協定，被視為中國反制美國圍堵的利器。

美國總統拜登（Joe Biden）早前訪歐，參與七大工業國集團（G7）和北大西洋公約組織（NATO）峰會，兩次會議的聲明，都有頗多篇輻針對中國。

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與此同時，新疆人權議題發酵、中國反制裁歐洲之後，歐洲議會通過對磨劍7年的《中歐全面投資協定》，凍結落實程序，這一舉動被視為歐洲與美國在政治立場一致，中國外交乃至地緣政治陷入更重大挑戰。

中歐全面投資協定進程凍結 中歐關係冷卻

中法德領袖在此背景下舉行視像峰會，意義尤大、引外界觸目。值得注意是，峰會結果似乎釋出有利於中國的信號。

其中根據新華社報道，作為法國元首的馬克龍（Emmanuel Macron）表示，支持達成中歐投資協定，歡迎中國企業投資法國。他並強調，過去幾十年來，中國發展取得巨大成就，法方致力於以務實的態度繼續推進對華合作。

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而德國政府首長、在歐盟中亦舉足輕重的默克爾（Angela Merkel）亦表示，德方支持盡快召開第23次歐盟－中國領導人會晤，希望中歐投資協定盡快得到批准。她並強調，中歐關係非常重要，雙方共識很多，可以合作的領域很多，應該相互尊重，通過加強對話減少分歧。

馬克龍默克爾支持 落實中歐全面投資協定

儘管《中歐全面投資協定》進程能否解凍，最終很大程度仍要取決於歐洲議會，而部分歐洲議員傳統上對中國並不友善。但作為歐洲最重要兩國，法德首腦的支持，仍為中歐最終達成投資協定，提供了一絲曙光。

而《中歐全面投資協定》被視為中歐關係壓艙石、中國反制美國全球圍堵的利器，聯歐牽制美國，是中國應對挑戰的重要選項。

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另一方面，整理央視客戶端報道，習近平在首腦視像峰會中釋出兩項訊號，謀求以法德為切入點推進中歐關係重拾正軌。

習近平釋兩項重磅信號 爭取中歐關係復常

其一是彰顯中歐關係重要性，習近平表示，中方願同歐方儘早舉行第23次中歐領導人會晤，辦好戰略、經貿、人文、數字、氣候領域高級別對話，推進中歐清單產品互認互保。在新冠肺炎疫情防控情況下，不斷優化人員往來快捷通道。

其二是重申維護真正的多邊主義，習近平提到，維護以聯合國為核心的國際體系和以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則，國際上的事需要大家心平氣和商量著辦。中方願同歐方一道，相互支持辦好北京冬奧會和巴黎夏季奧運會。

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責任編輯：鄧國強

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