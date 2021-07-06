▲ 【東京奧運】中國女排名單公佈 朱婷領軍衛冕首戰土耳其

東京奧運7月23日星期五開幕，中國女排公佈12人參賽名單，隊長由朱婷擔任。朱婷曾參與2016年巴西里約奧運，中國女排在該屆奧運奪金，今次會在東京以衛冕身份出戰。中國女排在東京奧運賽場上，第一場比賽會對陣土耳其。

中國排球協會周一（5日）晚公佈，東京奧運女排項目參賽隊員名單，12人包括：朱婷（隊長）、袁心玥、龔翔宇、王媛媛、張常寧、劉曉彤、姚迪、李盈瑩、丁霞、顏妮、王夢潔、劉晏含。

中國女排12人中，主攻手包括朱婷、張常寧、李盈瑩、劉曉彤4人，袁心玥、顏妮、王媛媛3人擔任副攻，丁霞、姚迪為二傳手，龔翔宇、劉晏含為接應，而王夢潔則為自由人。

值得關注的是，12人之中，朱婷、張常寧、劉曉彤、袁心玥、顏妮、丁霞、龔翔宇7人均參加過2016年里約奧運會，其餘5人今次是首次參加奧運會。

中國女排今屆以衛冕冠軍的身份出戰，與美國隊、俄羅斯隊、意大利隊、阿根廷隊、土耳其隊分在B組。這個小組除了阿根廷隊實力相對較弱，其他對手都將對中國隊構成一定威脅。

根據賽程安排，中國女排在東京奧運的首場小組賽在7月25日星期日進行，對手是土耳其女排。此後，中國女排會在7月27日、7月29日、7月31日和8月2日先後對陣美國女排、俄羅斯女排、意大利女排和阿根廷女排。

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責任編輯：連兆鋒