美前議長叫政客坐趟中國高鐵  便知美國基建多「癱瘓」  （多圖）

美國眾議院前議長、共和黨人金里奇（Newt Gingrich）日前在美國《新聞周刊（Newsweek）》網站上發表長篇文章，指在基建方面，中國的進步與美國的癱瘓對比越來越鮮明，並直言「任何認為美國不進行重大的國內改革，就能與中國競爭的人都是在痴心妄想」。

金里奇曾在1995至1999年間擔任美眾議院議長，他在《新聞周刊》網站發表題為《貓熊與基礎設施法案（Giant Pandas and the Infrastructure Bill）》的文章中，自稱是「一個熱愛大自然、並且一直喜愛貓熊的人」。

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他表示。自己很高興看到，四川成都在雙流國際機場之後，建成第二座國際機場。同時，他對比中美兩國發現，中國的基礎設施正在飛速發展，美國卻仍在為是否擴大基建爭論不休，他說自己「格外擔憂」。

金里奇：美不改革就想與中國競爭？痴心妄想

拜登上台後一直大推自己雄心勃勃的基建計劃，但是卻在國會被卡數月，且不斷縮水，已經從4萬億減少為1萬億美元。直到6月24日，兩黨才達成這項1.2萬億美元的基建協議，但這份「脆弱」協議的未來，估計還是少不了兩黨的來回拉扯。

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▲ 復興號智能動車組（高鐵）。

▲ 美國Acela列車。

金里奇特別提到了美國「高鐵」。眾所周知，作為知名的「爛尾工程」，美國的第一條高鐵規劃加州高鐵項目始於2008年，十幾年來，圍繞著這條高鐵的爭議始終不斷；政客們更是把這一工程作為爭取選票或打擊對手的工具，無休止的爭吵導致項目預算和時間大大超標，被稱為「綠色災難」。

就連美國《洛杉磯時報》都感慨，在這十幾年間，中國興建了3萬多公里的高鐵，烏茲別克都完工了一條高鐵。許多美國網友則抱怨，「正是政客們的爭吵令美國最近十幾年來一事無成」。

金里奇由此在文章指出：

為了讓美國政治人物、利益集團、遊說者、工會及官僚們認識到他們最好統一目標——僅僅是讓美國能夠繼續存在——他們都該去坐一次中國高鐵，之後再回國坐（美國）全國鐵路客運公司的阿塞拉（Acela）特快。然後，對比中美鐵路系統的舒適度、清潔度、便捷度以及服務。

金里奇寫道，「任何認為美國不進行重大的國內改革就能與中國競爭的人，都是在痴心妄想」，金里奇還諷刺說，「或者，你也可以像我的孫女一樣，抱着自己的毛絨熊貓玩具沉溺於美國的舊日時光」。

金里奇最後發出了他的嚴厲警告：

美國要麼競爭，要麼失敗。

圖：中國復興號智能高鐵

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責任編輯：鄧國強

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