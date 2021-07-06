大陸「春苗行動」 為數千海外台民打疫苗 爭取台民心

大陸國台辦今日（6日）證實，大陸駐泰國、緬甸等國使館，已安排數千名海外台灣民眾接種新冠病毒疫苗。國台辦發言人朱鳳蓮表示，海外有需求的台胞，都可以聯繫中國駐外使館取得幫助，「無論在什麼地方，遇到什麼困難，祖國都是他們的堅強後盾。」

國台辦在官網發佈新聞稿，其發言人朱鳳蓮指，中國3月在海外啟動實施「春苗行動」，協助包括台胞在內的中國公民在當地接種新冠疫苗。據不完全統計，截至目前，已協助超過170萬海外中國公民，在160多個國家接種新冠疫苗，其中包括數千名台胞。

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朱鳳蓮舉例稱，中國大陸駐泰國、緬甸、越南、玻利維亞、汶萊、馬達加斯加、佐治亞等國使館，已協助當地有需要的台灣民眾接種大陸國產或外國疫苗。當中，駐泰國使館為旅泰台胞，組織安排兩次專場疫苗接種，協助一千多人接種大陸國產疫苗；駐佐治亞使館推動當地政府作出特殊安排，為因疫情滯留的台胞接種大陸國產疫苗；駐緬甸使館也將當地百餘名台胞納入接種範圍。

她呼籲，海外有需要的台胞可儘快聯繫中國大陸駐外使館取得幫助，駐外使館網站均已公布相關的聯繫方式。

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另外，朱鳳蓮表示，除協助接種疫苗外，中國大陸還對海外台人提供安全提醒、科學防疫、心理諮詢等信息和服務；精準發放防疫物資；也積極回應海外台胞需求，穩妥安排臨時回國航班等。

據中國大陸外交部官網，「春苗行動」是中國為海外公民接種國產或外國新冠疫苗的計畫，並在具備條件的國家設立大陸國產疫苗地區接種點，為周邊國家有需要的中國公民提供服務。

責任編輯：易燕丹

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