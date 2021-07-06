【新經濟】內地去年「三新」經濟增加值 佔GDP比重17%

國家統計局周二（６日）公佈，儘管受到突如其來的新冠肺炎疫情的巨大衝擊和嚴峻複雜國際形勢的影響，中國去年新產業、新業態、新商業模式（三新）仍繼續保持增長。經核算，去年「三新」經濟增加值16.93萬億元(人民幣，下同)，按年增長4.5%。

這較同期國內生產總值(GDP)現價增速高1.5個百分點；相當於GDP的比重為17.08%，比上年提高0.7個百分點。

分三個產業看，「三新」經濟中，第一產業增加值為7423億元，按年增長11%，佔比為4.39%；第二產業增加值為7.35萬億元，增長4.3%，佔比為43.42%；第三產業增加值為8.83萬億元，增4.2%，佔比為52.2%。

何謂「三新」經濟？

「三新」經濟是以新產業、新業態、新商業模式為核心內容的經濟活動的總種。

其中，新產業指應用新科技成果、新興技術而形成一定規模的新型經濟活動；新業態指順應多元化、多樣化、個性化的產品或服務需求，依托技術創新和應用，從現有產業和領域中衍生疊加出的新環節、新鏈條、新活動形態。

新商業模式指為實現用戶價值和企業持續盈利目標，對企業經營的各種內外要素進行整合和重組，形成高效並具有獨特競爭力的商業運行模式。

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責任編輯：李冰琪

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