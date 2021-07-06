▲ 歐洲60巨企喊話歐盟：別跟隨美國與中國脫鉤

近60家歐洲跨國企業組成的遊說團體向歐盟喊話，認為儘管歐盟需要更有力抵抗中國的市場行為，但歐盟不應將中國企業拒之門外。《華爾街日報》稱，歐盟近月在世界舞台上，更多展現出傾向美國對抗中國的態度，觸發了歐洲商界對歐盟可能跟隨美國與中國脫鉤的擔憂。

歐洲工業圓桌會議（European Round Table for Industry，ERT）周一（5日）公佈文件，呼籲歐盟爭取與中國達成更有利的商業條款，但不要與中國切割。

文件敦促歐盟，要警惕在提振本地製造業和增強政治自主，以應付疫情經濟衝擊的過程中，導致保護主義抬頭。文件並反駁了一些歐洲領導人主張，希望提高自主生產能力和地緣政治地位，讓歐盟從美國及中國獲得更大的戰略自主的立場，認為堅持經濟自主可能會適得其反，並為全球供應鏈制造壁壘。

文件還警告，任何旨在提高歐洲供應鏈彈性的干預措施，都應該不應該成為常態。文件呼籲歐盟應更加開放供應鏈，並建議歐盟專門成立管理與中國關係的部門，並加強與中國工商界合作。

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ERT成員、瑞典控股公司Investor AB董事長兼愛立信副董事長瓦倫堡（Jacob Wallenberg）表示，歐洲需要令與中國的商業關係「行得通」。他稱中國已經在歐美施壓下，開始開放銀行、保險等領域，這種壓力能夠加強西方企業在中國的地位。他強調這儘管不完美，但「改善是持續推動的結果」，歐洲有理由要繼續推動。

瓦倫堡指出，中國經歷了巨大經濟和社會發展，並展現出無可比擬的採納新科技能力，歐中關係對雙方工業、就業和經濟增長都至關重要，但歐中關係也很複雜，歐盟需要以促進中國「融入以規則為基礎世界」為終極目標去發展歐中關係。

瑞典早前以國家安全為由，禁止華為和中興參與當地5G網絡建設。瓦倫堡稱，自己相信所有國家都有權維護自身安全，但操作上亦應符合外交原則，以保持與其他國家的關係。他指，瑞典5G網絡某些特定部分其實容得下華為設備，並不會危及國家安全。

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歐盟委員會5月更新工業戰略，稱137項戰略敏感產品之中，約有一半依賴中國供應。為此歐盟希望加強單一市場彈性，並減少對中國依賴。

中國去年首次超越美國，成為歐盟最大的貿易夥伴。歐盟統計局數據指，歐中2020年貿易總額達到5,860億歐元，歐美貿易總額5,550億歐元降至第二位，英國則排第三。

中國商務部表示，今年前5個月，歐盟對華實際投資按年增長16.8%。中國歐盟商會《2021年商業信心調查》報告指，73%受訪企業去年實現了盈利，約68%的企業對所在行業未來兩年的商業前景持樂觀態度，60%的企業計劃今年擴大在華業務規模，1/4的企業正在或即將加強在華供應鏈建設。

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責任編輯：連兆鋒