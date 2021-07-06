將發射衛星以搶佔6G先機？華為闢謠惟概念股仍升

網傳今年7月華為將與中國移動公司、中國航天公司合作發射兩顆衛星，意在進軍6G，並率先搶佔6G研發先機。華為今日辟謠稱，有關傳聞為「假消息」。今日A股衛星互聯網板塊異動上漲，康拓紅外、*ST華訊漲停，歐比特、和而泰、天銀機電等紛紛跟漲。

據內媒報道，周一晚間，「新浪科技」等多個消息稱，華為將發射兩顆衛星搶佔6G研發先機。第二日即被華為官方微博闢謠。

儘管「衛星」一說已被闢謠，但華為6G研發確實已在進行中。今年6月份，華為輪值董事長徐直軍在浦江創新論壇發表演講時透露，華為的5G研究從2009年開始，2017年就啟動了6G研發，他表示，「越早投入，可能累計投入更少」。

今年4月份，華為全球分析師大會上，徐直軍也曾表示，6G的網速是5G的50倍，6G應該在2030年左右推向市場，同時華為也將發布6G白皮書。

此外，從技術上來說，6G確實可能采用衛星+地面基站混合的方式，室內採用地面基站增強信號，室外則連接衛星信號，這能夠使得全球衛星與地面無線設備進行互聯，即便是渺無人煙的沙漠、海洋，6G都能做到全面的信號覆蓋。

目前包括歐美、韓國、日本等國家也開始了對6G技術的研發，韓國三星已經率先完成關於6G系統的測試，計劃發射14顆6G通信衛星，為6G衛星通信商使用。

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責任編輯：尹航

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