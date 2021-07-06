▲ Lolita網紅侵華屠殺紀念館前跳日系舞 新華社狠批

在影音分享平台Bilibili（嗶哩嗶哩，又稱B站）擁有逾600萬粉絲的美妝網紅「機智的黨妹」，

近日因在旅順博物館門口穿著日系Lolita（蘿莉塔）裙跳宅舞，被視為辱華。她隨後就事件兩度發文道歉，並將舞蹈影片刪除，惟仍遭到內地網民抨擊，亦被官媒新華網點名批評。

翻跳中文歌曲《觸摸天空》的影片在上周六（3日）同時上傳至B站和微博，其中一個分鏡顯示，機智的黨妹身穿日系風格的Lolita裙，在旅順博物館前大跳源自日本的「宅舞」。

不尊重歷史遭網友抨擊

然而，旅順博物館作為國家一級博物館，記載著「旅順大屠殺」這段歷史，被視為旅順大屠殺慘劇的紀念館。位於遼寧大連的旅順，在中日甲午戰爭期間，日軍在攻陷旅順後，對城內進行了四天三夜的屠殺，死難人數達1.8萬人。相關歷史被收錄在高中歷史必修的課本中。

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選在一個曾見證日軍暴行的地方，更穿著源自日本風格的服裝，跳著從日本擴散的動畫風格舞蹈，機智的黨妹發佈影片後立即遭網友撻伐，更有不少人表示「脫粉」。

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官媒三句話點名批評

機智的黨妹已在當天刪除影片並發文道歉，表示原想在畢業季時重返母校，翻跳歌曲，在選景時忽略了旅順博物館在藝術文化和歷史方面的深厚含義，她的無知導致了這樣一個嚴重的錯誤，評論的所有指責她都接受，對此深感抱歉。

官媒新華社隨後也發文批評，指旅順博物館乘載著刻骨的民族傷痛和屈辱，不是網紅拿來博眼球的工具，絕不能拿來開玩笑。

另外也表示，這種事情已經不是第一次發生，而這種現象必須引起重視和思考。至於網紅道歉稱自己很無知，無論是真無知，還是拿無知當藉口，都希望這樣的事情不要再發生。

網友表示： 勿忘國恥知不知道啊

在博物館門前跳舞，是蠢還是壞

穿蘿莉塔服裝也要看場合吧，這也不是第一次了

旅順博物館至今都不允許不承認歷史的日本人進入，在旅順博物館前錄宅舞真的很不好

學過歷史應該都知道旅順經歷過什麼吧，何況擬在那裏上了大學，妳怎麼可能不知道旅順博物館的意義

服裝是次要，在博物館這麼嚴肅並有沉重意義的地方，作為已經參觀過裡面的一員，是怎麼笑的那麼開心，並跳起了宅舞？

據悉，機智的黨妹是B站的美妝博客，畢業於大連外語大學。早期靠製作美妝影片開始受到關注，後期則因翻跳舞蹈與自身性格成反差，進一步走紅，更曾經連續三年獲封B站「百大UP主」。經歷辱華風波後，她的B站的粉絲仍超過600萬，而微博更名為「我要這臉有何用」後，粉絲也逾220萬.

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責任編輯：易燕丹

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