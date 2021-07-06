美拒逾500中國理工科研究生簽證 京批「延特朗普遺毒」（第二版）

美國拜登政府延續前總統特朗普時期的政策，據報近日有500多名中國理工科（STEM）研究生赴美求學簽證被拒，這些學生發出聯名信要求美方切實解決對中國學生的歧視打壓問題。

在北京，外交部表示，已向美方提出嚴正交涉，美方有關簽證限制措施延續了特朗普政府時期的遺毒，嚴重損害中國赴美留學人員合法權益，嚴重破壞中美正常的人文交流和教育合作，與中美兩國人民開展友好交流的共同願望背道而馳，是開歷史倒車。

（第二版新增外交部回應）

本要赴名校就讀 500多名學生簽證遭拒

據《中國日報（China Daily）》報道，知情人士受訪時透露，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時，被美使領館以不符合美「《移民和國籍法》第212條(f)款及第10043號總統令」為由拒簽。

這項命令是特朗普於2020年5月所簽署，內容指中國利用學生來獲取美國敏感技術和知識產權以實現軍事現代化，對美國國安構成威脅，禁止與解放軍有聯繫的中國學生獲得F簽證或J簽證。（附總統令原文）

據悉，簽證被拒的500多名學生均為申請赴美攻讀博士或碩士學位的研究生，大部分學習電氣電子工程、計算機、機械、化學、材料科學、生物醫學等理工類專業。擬就讀的美國高校包括哈佛大學、耶魯大學、加州大學伯克利分校、麻省理工學院、約翰斯·霍普金斯大學等，約四分一學生獲得了美方獎學金，絕大部分學生辦理簽證的時間是在拜登政府上台後。

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這些學生發出聯名信，要求美方切實解決對中國學生的歧視打壓問題。

拜登政府上台後 教育交流仍受阻

報道指出，根據美學術機構統計，大約每年有3,000至5,000名理工科中國研究生以及目前在美訪學的大批理工科學者赴美簽證將受到影響。

在特朗普時期，中美人文交流脫鉤的情況並不少見，包括中國留學生離開美國時在機場被審查，以及將孔子學院美國中心列為外國使團等。知情人士透露，拜登政府上台以來，中國赴美學者和留學生簽證受阻或遭到拒簽、在機場被無故長時間搜查盤問甚至原機遣返、在美期間遭到騷擾、無理扣留或安全部門約談等事件仍接連發生。

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針對特朗普政府惡意打壓中國留學生，中國教育部曾於2019年6月發布「赴美留學預警」。其後，特朗普簽署第10043號總統令，中國外交部回應稱， 美方有關做法是赤裸裸的政治迫害和種族歧視，嚴重侵害中國在美留學和研究人員合法權益，與美方自我標榜的開放自由理念和美國領導人公開作出的承諾背道而馳，與開展國際人才交流的時代潮流背道而馳，給中美正常人文交流與人員往來帶來嚴重消極影響。

京：教育交流對推動中美關係具重要意義

在北京，外交部發言人趙立堅今日回應指，注意到近日部分中國留學生在申請赴美簽證時，被美方以違反第10043號總統令為由拒絕。中方對此表示嚴重關切，已向美方提出嚴正交涉。

趙立堅指出，人文交流是中美關係的根基，學術教育與科技交流是中美人文交流的重要組成部分，對增進兩國人民相互理解認知，推動中美關係發展有重要意義。美方有關簽證限制措施延續了特朗普政府時期的遺毒，這與美方歡迎中國留學生的表態不符，嚴重損害中國赴美留學人員合法權益，嚴重破壞中美正常的人文交流和教育合作，這也與美方自我標榜的開放自由等理念完全背道而馳，與開展國際人才交流的時代潮流背道而馳，與中美兩國人民開展友好交流的共同願望背道而馳，是開歷史倒車。

趙立堅強調，中方敦促美方糾正錯誤，重新審議有關中國留學生赴美留學簽證申請，停止利用各種借口對中國留學生無端限制和打壓，保護他們的正當合法權益，為中美人文交流與教育合作營造良好氛圍。

責任編輯：尹航

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