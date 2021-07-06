中國股市上半年低迷下半年料好轉 惟這因素阻礙大漲

經歷上半年中國股市的低迷表現後，有分析指， 中國股市目前估值水平不高，許多利空消息已被市場消化，而中國的經濟增長有望保持強勁，因此今年下半年股市情況可能會有所好轉。不過，科技巨頭的前景仍不明朗，料中國股市大盤很難實現大幅上漲。

今日A股三大指數齊跌，滬指一度失守3500點。截止收市，滬指報3530點，跌0.11%；深成指報14667點，跌0.35%；創指報3291點，跌1.79%。

分析師：從估值角度 中國股票更具吸引力

據《華爾街日報》報道，中國股市在今年2月份見頂後有所回落。自那以後，中國的信貸增長已放緩，債務問題讓中國的地產開發商和金融公司感到不安，政府收緊對教育和科技等行業的監管。全球債券收益率上升也削弱了投資者對風險較高股票的需求。

受此影響，截至6月30日的一年裡，MSCI中國指數(MSCI China index)僅上漲了1.1%，落後於MSCI全球指數11個百分點。相對而言，這也是MSCI中國指數（包括境內和離岸股票）八年來上半年表現最差的一次。

中國股市目前估值水平不高，許多利空消息已被市場消化，而經濟增長有望保持強勁，有鑑於此，投資者稱今年下半年股市情況可能會有所好轉。

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瑞士信貸(Credit Suisse)大中華區首席投資總監邵志銘(Jack Siu)表示，從總回報（包括股息再投資）角度來看，未來12個月中國股市的回報率可能在8%左右。這與他對全球股市的預期大體一致。

道富環球投資(State Street Global Advisors)亞太高級投資策略師舒逸嬋說，從估值角度來看，中國股票比美國股票更具有吸引力，在美國股市之外，中國股市的中期增長潛力是最好的。她說，這一點應該會為中國股市提供支撐。

中國疫后經濟持續復甦 增市場信心

根據路孚特(Refinitiv)匯總的估計值，截至6月底，MSCI中國指數的預期市盈率為15.5倍。這比美股權重較大的MSCI全球指數的預期市盈率低大約17%。

隆奧(Lombard Odier)亞洲宏觀策略師Homin Lee表示，隨著國內消費持續增長以及海外市場對中國商品的強勁需求抵消信貸條件收緊的影響，中國公司將能夠保持盈利增長。穩健的經濟擴張也會有所幫助。有經濟學家預計，經通脹因素調整後，第三季度中國經濟將按年增長6%，第四季度將增長5%。

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不過，在國際中國股指中佔主導地位的科技巨頭的前景仍不明朗。MSCI中國指數前10大成分股中有七隻是科技巨頭，包括騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 和美團 （03690） 。而這些企業近期都面臨對數據安全等方面的監管，企業市值蒸發掉數千億美元。

報道指出，因此，中國股市大盤將很難實現大幅上漲。瑞士信貸的邵志銘表示，如果中國政策方向變得更加明確，同時科技股估值下降，那麼投資者對科技股的興趣可能會在今年第四季度或明年年初回升。

責任編輯：尹航

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