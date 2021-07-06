▲ 麻生首稱美日必須「保衛台灣」 趙立堅4字回應：不容插手

日本副首相兼財務大臣麻生太郎周一（5日）在東京發表演講稱，中國如對台灣動武，日本必須與美國一同保衛台灣，言論被指觸碰中國主權領土底線。中國外交部發言人趙立堅周二回應時強調，台灣問題別國不容插手，並重提日本侵華罪行。

趙立堅周二主持中國外交部例行記者會。有記者提問，麻生太郎表示日本必須保衛台灣，防止台灣受到來自中國「外部威脅和侵略」，中方對此有何回應？

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趙立堅強調，這種言論極其錯誤並且危險，嚴重違反中日四個政治文件原則，損害中日關係政治基礎。中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向日方提出嚴正抗議。

趙立堅：日政客對軍國主義念念不忘

趙立堅又指，日本軍國主義曾對中國犯下罄竹難書的侵略罪行，某些政客時至今日還對台灣念念不忘，充分暴露出他們沒有深刻汲取歷史教訓。他特別提到：

今天的中國早已不是當年的中國，我們絕不容許任何國家以任何方式插手台灣問題，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權的堅強決心、堅定意志和強大能力。

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日本時事社7月5日引述麻生在東京的演講內容稱，中國如對台灣動武，日本政府將認定這是安全保障相關法所規定的「存亡危機事態」，有可能行使受限的集體自衛權。

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麻生稱，台灣如發生大問題的話，日本完全有可能捲入「存亡危機」，在這種情況下，日本及美國必須共同保衛台灣。

據稱，「存亡危機事態」存在於安全保障相關法案中。基於受限的集體自衛權，日本自衛隊可因美軍等受到攻擊而動武反擊。但根據自衛隊法規，認定「存亡危機事態」的條件非常嚴苛，日本政府在此態度上會相當謹慎。

責任編輯：鄧國強

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