世界巨人2.36米鮑喜順老來誕兒 如今13歲已這麼高（多圖）

2020年發佈的《中國居民營養與慢性病狀況報告》指出，中國18-44歲成年男性平均身高為169.7厘米。可見2米以上的高個子並不常見，大眾第一時間想到的可能就是身高2.26米的姚明。不過，還有另一個「高人」 比姚明還高，他就是來自內蒙古的鮑喜順，以2.36米的身高創下健力士世界紀錄。2007年，56歲的他閃婚身高差70厘米，年齡差28歲的年輕妻子，隔年生下一個兒子。13年過去，他的現狀曝光。

鮑喜順在2005年7月，以2.361米的身高被健力士世界紀錄認證為「世界自然生長第一高人」。他的胳膊是1.06米長，碩大的手掌比常人大兩三倍，腿長就有1.5米，腳掌的長度是38厘米，寬12厘米，坐到椅子上也要將近2米高。

由孤僻的人到記錄保持者

能達到這個身高的人，較多都是因為患有巨人症。而鮑喜順也曾因特別的身高被視為怪物，腼腆的他逐漸變得自卑、孤僻。為了不被人用看動物的異樣眼光對待，開始足不出戶，不和陌生人接觸。

直到2004年，53歲的鮑喜順迎來了人生的轉機。

一名叫辛幸的生意人，專程邀請鮑喜順為自己的火鍋店做促銷迎賓。鮑喜順內心很嚮往和外面的人交流，權衡之後他決定勇敢去試一試。當他穿上特殊訂製的衣服，微笑著迎接客人時，客人的回報也是充滿善意。即使投來驚異的目光，也是帶著尊重和友好。

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之後，鮑喜順在街上發傳單時，遇到了第二位貴人——《北方新報》記者湯軍。

湯軍帶鮑喜順到醫院做各種檢查，證實他的身體並無異常，屬於自然生長。得到確切的診斷報告後，湯軍決定為鮑喜順申請健力士世界紀錄。隨後更一舉刷新了「世界自然生長第一高人」的紀錄。

鮑喜順的事跡開始被廣泛報導，他也迎來了後半生的幸福。

娶妻生兒歡樂融融

鮑喜順和妻子夏淑娟同為內蒙人，經人介紹相親後，二人感情迅速升溫。夏淑娟漸漸被鮑喜順的憨厚、幽默所打動。2007年，身高差70厘米，年齡相差28歲的鮑喜順和夏淑娟，在交往1個多月後就閃婚。這個單身56年的巨人，終於有了屬於自己的家庭。

巨大的身高差和年齡差，也為這對夫妻帶來困擾。夏淑娟表示，很多媒體來採訪都總是會問「妳是怎麼愛上他的」。她回覆「因為他人好」後，大多數會懷疑她結婚動機不良，繼續拐彎抹角地追問。不過日子終歸是自己的，熱度散去，鮑夏二人過起幸福的小日子。

由於鮑喜順年齡較大，身高又特殊，醫生曾經建議這對夫妻不要生孩子，主要是擔心有遺傳效應。但他們最終還是決定一試，夏淑娟也在2008年順利生下兒子。

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當時，有專家用公式計算後表示，鮑喜順的兒子有可能長到2.24米。如今，他的兒子已經長到1.7米。鮑喜順希望兒子長大之後，能夠去接觸籃球有關的職業業。一方面這是個不錯的發展方向，另一方面也能延續他當初想當籃球員的夢想。

至於年齡超過40歲的夏淑娟直言，如果身體允許，還打算生個二胎，想湊成一個「好」字。

責任編輯：易燕丹

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