▲ 澳洲農品丟失中國市場 趙立堅：他們應有的下場

澳洲自去年開始在新冠肺炎疫情源頭、地緣政治等議題上，與中國磨擦不斷，中國抵制部份澳洲商品、使其失去中國市場。中國外交部發言人趙立堅回應時，再提個別國家抺黑中國，談及澳洲的情況時，直指「（這）就是他們應得的下場」。

趙立堅周二（6日）主持外交部例行記者會時，有記者問到：

有統計數據顯示，澳洲農產品喪失中國市場份額，為美國產品填補空缺提供機會。過去一年中，美對中國葡萄酒、牛肉、棉花、木材、煤炭等產品出口均有增加。今年2月，美國2升及以下瓶裝的葡萄酒​​對中國出口量是去年同期三倍多。 澳洲國內有評論指出，美澳在農產品出口方面是競爭對手，美不會保護澳洲經濟利益，因此呼籲政府不應一味追隨美方，而應以更加理性態度處理對中國關係。中方對此有何評論？

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趙立堅回應說，當前中國正加快構建以國內大循環為主體、國內國際「雙循環」相互促進的新發展格局，致力在更加開放條件下，實現更高質量發展，這將釋放大量合作機遇和空間；預計未來15年，中國進口的商品將超過30萬億美元。

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趙立堅強調，中方始終致力於開展對外經貿合作，願同世界各國一道分享發展機遇，共同構建開放型世界經濟；但同時，相互尊重是各國間開展務實合作的基礎和保障。

他指出，「我們絕不接受個別國家一方面從對華合作中撈好處，一方面以意識形態劃線，無端指責抹黑中國，損害中方核心利益。個別國家給別人『當槍使』，只會讓民眾為政府錯誤政策埋單」。

對於記者提問中有關澳洲的情況，趙立堅直說：

就是他們應得的下場。

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另外，記者會上有記者問到，《澳洲人報》發表文章稱，中國在2011年、2016年向《禁止生物武器公約》審議大會提交的官方文件中，討論了人工合成病毒、將病毒作為基因武器並實施隱蔽攻擊等理論，還提到實驗室人工合成病毒如操作失誤，將給人類造成巨大威脅。文章宣稱，中國在這些文件中「發出了令人恐懼的警告」。

趙立堅回應指出，報道中所說的文件是中方向《禁止生物武器公約》審議大會提交的關於生物科技發展的報告；審議生物科技發展一直是公約框架下的重點議題，提交相關報告是審議大會的要求。

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他強調，中方在報告中客觀介紹了全球生物科技發展情況，分析其對《禁止生物武器公約》的影響，並從加強公約機制等角度提出了建議，這充分體現了中方認真履約的負責任態度。

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趙立堅批評，《澳洲人報》卻斷章取義，別有用心；中方報告介紹全球生物科技發展情況，許多研究其實是美國開展的，包括美國科學家人工合成病原體等情況。事實上，美國一直是全球此類研究最大的實施者和資助方，例如報道中提到的北卡羅來納大學。

趙立堅稱，中方報告指出了生物科技發展帶來的各種風險，包括實驗室洩漏風險，這是國際上的普遍觀點。《澳洲人報》的報道企圖藉此炒作新冠病毒陰謀論，這是非常可笑的。

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責任編輯：鄧國強

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