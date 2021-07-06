▲ 鍾南山曝中國疫苗研發 有這種「快樂的煩惱」

中國呼吸道病學專家鍾南山日前出席上海科技大學畢業典禮時表示，中國的新冠疫苗研發進度較慢，是因為中國「防控有效，沒有病人了」，導致三期臨床試驗「只能在國外做」。

上海科技大學日前舉行本科生（大學部生）和研究生畢業典禮，鍾南山在出席致詞時，作上述表示。

鍾南山說，中國目前正在研發71款疫苗，其中9款正進行臨床三期試驗，2款已獲得世界衞生組織（WHO）批准列入了緊急使用清單。

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根據報道，鍾南山致詞時，針對外界質疑「為什麼中國的疫苗研發看起來比較慢」說，「因為在中國『防控有效』，沒有辦法在中國做第三期臨床試驗，因為『沒有病人了』，所以三期臨床試驗只能在國外做」。

鍾南山說，中國正進行臨床三期試驗的9款疫苗中，有的疫苗讓感染率、住院率及ICU死亡率「都有明顯改善」。

國產疫苗對Delta有效

他又說，Delta變種病毒出現後，疫苗的保護力是有一些降低。但中國的全病毒滅活疫苗，對感染、肺炎、重症的保護率「都是有效的，所以可以放心注射國產疫苗，對Delta病毒株都有效」。

鍾南山並針對疫苗接種情況說，中國疫苗注射量全球最多，但按照每100人注射疫苗量計算還不領先，建立群體免疫還沒有完全實現，需透過更努力的實踐做到。

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責任編輯：鄧國強

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