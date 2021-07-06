麻生太郎放風稱日本將在有台海衝突中協助台灣，引起北京強烈不滿。官媒《環球時報》總編輯胡錫進今日（6日）警告，如果日本自衛隊參戰並攻擊解放軍，解放軍不僅會消滅參戰的日本自衛隊，還有權攻擊日本本土的軍事基地和設施，「一旦台海爆發戰事，他們（麻生太郎）最好讓日本離遠點」。

胡錫進表示，日本高官近期不斷就台灣問題釋放猖獗言論，麻生稱將把中國攻擊台灣認定為「存亡危機事態」，有可能行使受限的集體自衛權。認識漢字的日本極端政客，應該更明白「不作不死」的道理。請他們務必搞明白，今天既不是1894年，也非1931年或1937年，請他們收斂面對中國的猖狂。

日本的存亡不取決於中國如何解決台灣問題，而取決於日本首先要建立牢固的自知之明。在過去一個多世紀裡，日本對中國犯下滔天罪行，中國沒做任何對不起日本的事情。直到今天，中國人積極主張中日友好相處。日本極端政客如果以為有美國做靠山就能再犯中國，那麼強大起來的中國將願意多送給他們一份教訓，陪這個鄰國成長。希望日本不會在關鍵時刻被「麻生們」（極端政客）主導。

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責任編輯：陳建錫

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