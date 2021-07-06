李克強與英國工商界代表對話 冀對話化解中英分歧

中國國務院總理李克強今日（6日）在中南海紫光閣與英國工商界代表舉行視像對話會，30多間跨國公司和機構負責人出席。李克強表示，穩定的中英關係有助於應對全球性挑戰，中方願與英方相互尊重、求同存異，通過平等對話化解分歧。中國歡迎更多外資進入市場，希望英方為中企提供公平的營商環境。

李克強表示，當前國際形勢仍存在諸多不穩定因素。中英是維護世界和平、推動共同發展、捍衛多邊貿易體系的重要力量。穩定的中英關係有助於維護自由公平貿易、促進世界經濟復甦、應對全球性挑戰。中方願與英方鞏固互信，通過平等對話積累共識、化解分歧，推動中英關係健康穩定發展。

他分別談到減排和抗疫合作，指國際社會只有加強團結合作，才能最終戰勝新冠疫情。中方願與英方加強交流，特別是在變種病毒等方面共享科研成果，為全球戰勝疫情提供加速度。此外，中國要在本世紀中葉實現現代化的過程中實現低碳綠色發展，任務艱鉅，中方將為此付出艱苦卓絕的努力。

李克強指出，改革開放是中國的基本國策，將堅定不移推進。中方將繼續致力於打造市場化、法治化、國際化營商環境，對包括外企在內的各類市場主體一視同仁，歡迎更多外資進入中國。他又勉勵兩國社會各界要加強交往與溝通，增進人民之間的認知和理解，為兩國關係發展積累積極因素。

與會英方人士對兩國經貿關係蓬勃發展感到滿意，表示英國工商界高度重視中國市場，期待加強對華貿易和投資關係，推動英中整體關係發展。

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責任編輯：陳建錫

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