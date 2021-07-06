【建黨100周年】習近平︰反對搞技術封鎖、發展脫鉤

中共總書記、國家主席習近平在北京出席中國共產黨與世界政黨領導人峰會時表示，要推動各國加強發展合作，提升全球發展的公平性、有效性、協同性，共同反對任何人搞技術封鎖、科技鴻溝、發展脫鉤。同時，反對將疫情政治化、病毒標籤化。

峰會今晚以視頻連線方式舉行，會議主題為「為人民謀幸福︰政黨的責任」，來自160多個國家的500多位政黨和政治組織等領導人，以及超過一萬名政黨代表等將出席。今次會議是中國共產黨在成立100周年之際舉辦的重要多邊外交活動。

指民主不可能千篇一律 現代化道路不能削足適履

習近平發表主旨講話時指出，當今世界正經歷百年未有之大變局，人類社會再次面臨何去何從的歷史當口，是敵視對立還是相互尊重，是封閉脫鉤還是開放合作，是零和博弈還是互利共贏，「選擇就在我們手中」。他稱，面對共同挑戰，任何人任何國家都無法獨善其身，人類只有和衷共濟、和合共生這一條出路。

他表示，通向幸福的道路不盡相同，各國人民有權選擇自己的發展道路和制度模式，這本身就是人民幸福的應有之義。民主同樣是各國人民的權利，而不是少數國家的專利。實現民主有多種方式，不可能千篇一律。一個國家民主不民主，要由這個國家的人民來評判，而不能由少數人說了算。

習近平稱，中國共產黨堅持一切從實際出發，帶領中國人民探索出中國特色社會主義道路。歷史和實踐已經並將進一步證明，這條道路，不僅走得對、走得通，而且也一定能夠走得穩、走得好。中方將堅定不移沿著這條光明大道走下去，既發展自身又造福世界。現代化道路並沒有固定模式，適合自己的才是最好的，不能削足適履。每個國家自主探索符合本國國情的現代化道路的努力都應該受到尊重。

他強調，任何以阻撓他國發展、損害他國人民生活為要挾的政治操弄都是不得人心的，也終將是徒勞的。

他並重申，中國永遠是發展中國家大家庭的一員，將堅定不移致力於提高發展中國家在國際治理體系中的代表性和發言權。中國永遠不稱霸、不搞擴張、不謀求勢力範圍。中國共產黨將同各國政黨一道，通過政黨間協商合作促進國家間協調合作，在全球治理中更好發揮政黨應有的作用。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道