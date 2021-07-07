美國不只誤判中國「導彈發射井」 去年竟然還這樣做

美國炒作中國在甘肅建造「119座洲際彈道導彈發射井」，實質是大座風電站的風力發電機基座，受到輿論質疑「沒有基本軍事常識」。美國其實已非首次以中國核導彈威懾力量議題造文章。美國一直試圖將核彈頭數量遠遠少得多的中國，納入美俄核軍控體系接受同等限制。為此，美國去年甚至在美俄核裁軍談判會議上，刻意擺放中國國旗，製造「中國失約」假象，殊不知明眼人馬上就看出，美國擺的「中國國旗」圖案根本就不對！

美國與俄羅斯去年就《新削減戰略武器條約》續約談判拖延多時，一大原因就是，美國特朗普政府一度堅持要中國加入，才肯與俄羅斯談判。

在去年6月在奧地利維也納舉行的美俄談判中，時任美國軍控問題特使比林斯利（Marshall Billingslea）在Twitter推文，附有談判桌上擺放了中國國旗的照片，聲稱「維也納談判就要開始，中國失約缺席，北京躲在秘密長城後」云云。

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但是，稍為了解國際事務的人都知道，《新削減戰略武器條約》是美國與俄羅斯兩國的雙邊條約，中國與世上其他擁核國家從來都沒有加入談判。

而且，談判桌上這些由美方故意擺放的「中國國旗」，完全不合規格，一眼就知是假的。這些旗幟是垂直懸掛的，而中國國旗這樣展示時，五星的方向根本不可能這樣。

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拜登上任後，比林斯利已經失去了工作，只是美國未有停止炒作中國核武議題。美國智庫早前發表宣稱是中國「119座新導彈發射井」的衛星照片，美國國務院就即時配合發聲，以此批評中國。

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但外國網民指出，照片上明明標示了「甘肅玉門風電場」就在附近，質疑中國怎會在這民用設施旁邊，興建導彈發射井這些極度敏感機密的軍事設施。

內地傳媒也表示，甘肅大唐玉門風電有限公司2005年成立，2006年就開始用風力發電。美國所說「導彈發射井」區域，其實就是一塊風力發電場，而那些圓形建築就是風力發電機的底座。

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專家：美國流氓邏輯 盼中國自廢武功

對於美國炒作中國核能力目的，中國國際問題專家蘇曉暉在央視節目中表示，美方有兩方面的目標，一是希望不戰而屈人之兵，把中國拉入核軍備控制談判，二是希望拉幫結派來圍堵中國。她直言：

「美國自己家建了一個龐大的核武庫，自己並不覺得有任何的臉紅，反而別人家哪怕拿出一個手槍，美國也要大肆叫囂，這樣的一種流氓的邏輯，其實大家都看得非常清楚。」

蘇曉暉表示，但是美國仍然在玩文字遊戲，仍然在強調所謂的中國威脅，希望能夠把道德的枷鎖戴在中國的脖子上，讓中國能夠聽從美國的安排自廢武功，那麽美國就達到自己的目標。

她又指，美國在拉幫結派的過程中會，發現小夥伴們不聽話。「尤其是歐洲國家總是問美國，中國到底是甚麽樣的威脅，所以這個時候美國必須要向自己的盟友來描述所謂的中國威脅，要讓北約能夠擴大部署到印太地區來幫著美國興風作浪，所以此時美國對中國潑髒水，無所不用其極。」

▲ 中國核武數量與美國絕非同一等級，美國卻想逼中國一同裁減

2017年諾貝爾和平獎得主「國際廢除核武運動」組織（ICAN）資料指出，美國與俄羅斯分別有5,550及6,255枚核彈頭，排第三的中國只有350枚，法國及英國分別以290及225枚隨後。美俄合計核武數量，佔全球總數超過90%。

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責任編輯：連兆鋒