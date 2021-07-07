【中美角力】坎貝爾：中美有可能和平共處 不支持台獨

美國白宮國安會印太協調員坎貝爾（Kurt Campbell）周二（6日）表示，中美有可能和平共處，但挑戰巨大，因北京變得愈堅定自信。他期望，總統拜登與中國國家主席習近平，不久就會接觸。

隨著中國影響力增強，坎貝爾承認美國在亞洲地位下降，需要全面的大規模投資。但在台灣問題上，坎貝爾保持謹慎態度，強調華府不支持台灣獨立，台媒形容，這是拜登政府首度表態。

中方一直強調，致力同美方發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，​同時將繼續堅決捍衛國家主權、安全和發展利益。

中美或偶爾緊張加劇 北京愈自信挑戰大

▲ 坎貝爾

綜合外電報道，坎貝爾出席智庫亞洲協會的活動時稱，美國面臨的挑戰將是制定一種戰略，既為中國提供機會，也是回應中國採取與維護和平穩定背馳的措施。

他認為，中美可能會有不確定時期，甚至可能有偶爾緊張局勢加劇的時期。「我認為美國和中國有可能和平共處嗎？是的，我認為可能。但我認為，這一代人和下一代人都面臨著巨大挑戰」，他指北京最近變得愈發堅定自信，同時與多個國家較量，這戰略與其1990年代的做法截然不同。

而當被問到拜登與習近平何時首次會晤，會否在10月二十國集團（G20）峰會上會晤時，坎貝爾說：「我的期望是，我們不久就會有某種形式的接觸。」

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承認美國在亞洲地位下降 將推動投資接觸

另外，談到在亞洲影響力，坎貝爾承認中國影響力增強，而美國的地位已經「下降」，並且面臨風險，需要進行全面的大規模投資，並需要與整個印太地區達成一項積極的貿易議程。他指出，美國亞洲政策主要是為了說服中國，切莫認為美國正在「急速」沒落。

他說，美國將在未來數月向亞太地區提供更多疫苗，並繼續高級別外交接觸。他承認，「我們上半年表現很糟糕... ...你會看到美國在第二階段、下半年更積極地參與」。

不過，坎貝爾認為，將與華競爭定義為類似冷戰的局面，會掩蓋事實，又指北京強硬的外交政策可能會繼續下去。

他指出，拜登今年將主持與澳洲、印度和日本領導人的四方峰會。他批評中國對待美國盟友澳洲的方式，稱中國展示了一種「似乎毫不讓步的嚴厲」。

但在台灣問題上，坎貝爾保持謹慎。他稱，華盛頓支持與台灣建立強而有力的非官方關係，並認為台灣應該發揮國際作用、不應被國際社會迴避，但強調不支持台灣獨立，「我們完全認識到、也理解這個問題的敏感性」，承認維持台灣地區和平穩定是個「危險的」平衡。又警告中國應從美國和國際社會對香港問題的反應中認識到，對台灣採取這種行動將是「災難性」。

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責任編輯：林佩怡

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