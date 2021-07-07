【中國疫情】雲南增15宗本土感染 瑞麗主城封閉全民居家隔離

中緬邊境城市雲南瑞麗新冠肺炎疫情持續，據雲南省衛健委通報，昨日（6日）新增15宗新冠肺炎本土確診病例，其中2宗由無症狀感染轉為確診；另新增2宗本土無症狀感染。為防疫情擴散，瑞麗今日（7日）凌晨起，主城區實行封閉管理，所有市民居家隔離； 瑞麗市姐告國門社區並調整為高風險地區 ，其他區域則為低風險地區 。

瑞麗疫情防控工作指揮部表示，這次疫情樣本的基因組序列與Delta變種病毒（最早在印度發現）高度同源，與相鄰境外流行株高度同源。當地嚴厲打擊非法越境。

基因序列與Delta變種高度同源 多名緬甸籍人士確診

據雲南衛健委通報，新增的15宗本土確診病例中，3人為中國籍，12人為緬甸籍。而一名緬甸籍、一名中國籍人士無症狀感染。

瑞麗市疫情防控指揮部於昨發宣布，瑞麗主城區今起實行封閉管理，所有市民居家隔離，解封時間視疫情再另行通知。居家隔離期間，學校和各類培訓機構全部停課。除保供超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業。餐飲行業只供外賣配送。相關生活物資由市指揮部組織保供企業配送到戶。

居家隔離期間，保障防疫、醫療服務、城市運行、值班執勤、保供人員、外賣配送員、志願者等人員，可持特定通行證在全市通行。

由於這波疫情多數確診者為緬甸籍，疫情防控指揮部通報也強調，將嚴厲打擊非法偷越國（邊）境行為，嚴懲偷渡者及其組織、協助、容留者。

據了解，瑞麗現已完成7份陽性樣本測序，結果表明，基因組序列與Delta變種病毒高度同源，與相鄰境外流行株高度同源。

瑞麗西北、西南、東南三面與緬甸山水相連，村寨相望，兩邊民眾往來頻繁。這波疫情是瑞麗自去年9月和今年3月底後，第三度出現本土疫情。

雲南本土疫情再起 瑞麗市關閉離瑞通道

雲南再增11宗確診 瑞麗市委書記防疫失職遭撤職

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解