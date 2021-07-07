▲ 習近平與160國政黨領導人峰會 「反圍堵」拜登孤立中國

中共中央總書記、中國國家主席習近平周二（6日）以視頻連線方式，出席中國共產黨與世界政黨領導人峰會，並發表主旨講話，強調政黨要擔起為人民謀幸福、為人類謀進步的歷史責任；民主不是少數國家的專利，一個國家民主不民主，要由這個國家的人民來評判。中國牽頭的這次世界政黨領導人峰會，有來自160多個國家超過500位政黨領導人出席，可說是中國對美國拜登政府試圖拉攏盟國孤立中國的「反圍堵」。

今次中國共產黨與世界政黨領導人會議除是「峰會」，規格比2017年的「對話會」更高，規模還非常浩大。

單計會上發表講話的，就有20多位各國政黨領導人兼國家元首或政府首腦，而除了160多國的500多位政黨領導人，出席的還有超過1萬名各國政黨與各界代表、130多個國家駐華大使或臨時代辦。

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峰會還不只有北京一個會場。100多個國家的政黨在本國，共設置了近200個集體會場，組織本黨代表集體參加此次峰會。中國國內，上海、陜西延安、廣東深圳、福建寧德、浙江安吉等地也設置了分會場，地方部分黨員幹部同步收看峰會。

在塞爾維亞分會場，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）帶頭參會。據悉，這個分會場就來了約300人。

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內地傳媒指出，這是中國共產黨迄今主辦的規格最高、規模最大的全球政黨峰會，是中國和世界政黨外交歷史上一個里程碑。

習近平主旨講話︰反對搞技術封鎖、發展脫鉤

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習近平在會上發表發表《加強政黨合作 共謀人民幸福》主旨講話。習近平表示，政黨作為推動人類進步的重要力量，要錨定正確的前進方向，擔起為人民謀幸福、為人類謀進步的歷史責任。中國共產黨願同各國政黨一起努力，始終不渝做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

習近平指出，今天，人類社會再次面臨何去何從的歷史當口，是敵視對立還是相互尊重？是封閉脫鉤還是開放合作？是零和博弈還是互利共贏？選擇就在我們手中，責任就在我們肩上。

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習近平說，政黨要擔負起引領方向的責任，把握和塑造人類共同未來。大時代需要大格局，大格局呼喚大胸懷。從「本國優先」角度看，世界是狹小擁擠的，時時都是「激烈競爭」。從命運與共的角度看，世界是寬廣博大的，處處都有合作機遇。政黨要傾聽人民心聲，順應時代潮流，推動各國加強協調和合作，把本國人民利益同世界各國人民利益統一起來，朝著構建人類命運共同體的方向前行。

習近平表示，發展是實現人民幸福的關鍵。在人類追求幸福的道路上，一個國家、一個民族都不能少。發展是世界各國的權利，而不是少數國家的專利。政黨要推動各國加強發展合作、各國人民共享發展成果，提升全球發展的公平性、有效性、協同性，共同反對任何人搞技術封鎖、科技鴻溝、發展脫鉤。「我相信，任何以阻撓他國發展、損害他國人民生活為要挾的政治操弄都是不得人心的，也終將是徒勞的！」

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習近平更指出，政黨要要擔負起完善治理的責任，不斷增強為人民謀幸福的能力。通向幸福的道路不盡相同，各國人民有權選擇自己的發展道路和制度模式，這本身就是人民幸福的應有之義。民主同樣是各國人民的權利，而不是少數國家的專利。實現民主有多種方式，不可能千篇一律。一個國家民主不民主，要由這個國家的人民來評判，而不能由少數人說了算。

習近平強調，前方的路會有曲折，但也充滿希望。中國共產黨願繼續同各國政黨和政治組織一道，站在歷史正確的一邊，站在人類進步的一邊，為推動構建人類命運共同體、建設更加美好的世界作出新的更大貢獻。

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責任編輯：連兆鋒