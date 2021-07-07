發改委禁新建超500米摩天大樓 要求把關工程品質

國家發改委周二（6日）公布，要求對超高層建築嚴審，限制新建250米以上建築、不得新建500米以上建築。

國家發改委表示，近年來，各地方不斷加強基礎設施等領域建設專案管理，工程安全品質水準不斷提高。但仍有一些項目管理不嚴，相關管理規定落實不到位，造成工程品質下降、安全隱患增加。

將從四方面進一步加強基礎設施建設專案管理：

一、加強專案審核把關； 二、嚴格執行專案管理制度和程式； 三、加強項目實施事中事後監管； 四、強化工程安全質量問題懲戒問責。

其中，對100米以上建築應嚴格執行超限高層建築工程抗震設防審批制度，與城市規模、空間尺度相適宜，與消防救援能力相匹配；嚴格限制新建250米以上建築，確需建設的，要結合消防等專題論證進行建築方案審查，並報住房城鄉建設部備案；不得新建500米以上超高層建築。

中國目前超過500米高度的摩天大樓至少5座，包括：上海中心大廈、深圳平安國際金融中心、天津117大廈、廣州周大福金融中心和北京中國尊大廈。

▲ 深圳賽格大廈今年5月曾連日搖晃。

而近期與高層大樓安全有關的新聞，最受矚目的是深圳賽格大廈5月18日起一連3天出現搖晃。這座大廈2000年落成，總高355.8米，總建築層79層，地上75層，地下4層。

官方公告，5月21日零時起，賽格大廈所有商戶和租戶遷出，大樓暫停營業並每日監測，儘管監測結果都符國家安全標準，但賽格大廈未找出搖晃原因，至今仍未恢復開放使用。

【賽格大廈】深圳官方預告賽格大廈1/6或再震 皆因進行這種測試

【賽格大廈搖晃】廣東書記親巡賽格大廈 要求盡快拿出調查結論（第二版）

【深圳賽格大廈】中國城規專家：摩天樓是貧困時代的遺產

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁