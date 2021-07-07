【中美角力】 布林肯晤維吾爾人 京：禍亂新疆圖謀不會得逞（第二版）

中美人權議題角力不斷，美國國務院表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）周二（6日）與曾經在新疆被關押的維吾爾穆斯林視像會面，展現美國的承諾，要求中國停止對新疆維吾爾人等迫害和種族滅絕。

*16：12 新增中國外交部回應

中國外交部發言人 汪文斌今日（7日）表示，中方多次強調涉疆問題不是民族、宗教、人權問題，而是反暴恐、去極端化、反分裂問題。他稱，「 虐待、暴行、種族滅絕」這些​​罪行根本扣不到中方頭上，指 美方的謊言謠言早已被新疆繁榮穩定、人民安居樂業的事實和真相所揭穿。 美方妄圖打著人權的幌子，禍亂新疆、遏制中國發展的圖謀不會得逞。

據 美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）稱，布林肯周二與7名曾經在新疆被拘留人士、維權人士和有關親屬等人視像會晤。普賴斯稱，美方會持續把人權置於對華政策的首要位置，並在適當時候將利用額外工具，追究為新疆問題負責的官員的責任。

聯合國人權理事會 中國再轟美英加

另一邊廂，中國代表周二在聯合國人權理事會上表示，批評美、英等自身人權劣跡斑斑，必須關注兩國對敘利亞人民所受苦難應負的責任；又對加拿大嚴重侵犯原住民婦女和女童權利深表關切。

據新華社報道，中國代表在聯合國人權理事會關於敘利亞問題的對話中，提到今年是敘利亞危機爆發10周年，指美、英等對敘利亞現狀負有不可推卸的責任，其當年對敘利亞發動空襲，造成大量平民傷亡；又實施單邊強制措施，嚴重阻礙敘利亞經濟社會發展和抗疫。

外交部駛斥強迫勞動謊言 「美國無資格揮舞人權大棒」

中方指控美加犯種族滅絕罪行 籲國際社會調查追究

中國代表批評，美、英等自身人權劣跡斑斑，系統性種族歧視、排外行為根深蒂固，根本不是真正關心人權問題，而是將其作為侵略、干涉、欺凌、抹黑其他國家的藉口和工具。呼籲人權理事會討論敘利亞問題時，必須關注美、英等對敘利亞人民所受苦難應負的責任。

中國常駐聯合國日內瓦代表團公使蔣端，周二在聯合國人權理事會婦女權利年度專題討論會上，呼籲對加拿大所有原住民婦女和女童被殘害案件全面、公正調查，指加拿大不能簡單道歉了事，須實際糾正錯誤。

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責任編輯：林佩怡

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