▲ 宣稱「協防台灣」 日本麻生太郎屢亂說話被嘲「失言大王」

美日加強介入台海，日本副首相兼財務大臣麻生太郎更宣稱，如果中國大陸「入侵」台灣，對日本是「存亡危機」，日本因此行使「自衛權」「協防」台灣。麻生太郎在七七蘆溝橋事變、日軍全面侵華84周年前夕，為美國說了美國也未敢明說的事，遭中國官方和輿論猛烈抨擊。事實上，麻生太郎這個日本政壇老人物胡亂說話，外界早習以為常，麻生太郎因此亦有「失言大王」之稱。

麻生太郎現年80歲，90年代至今任職日本多屆政府，2008至2009年還當過一年首相。他在安倍晉三2012年二次拜相後擔任副首相兼金融擔當相，並於去年安倍晉三退位後出任財相，並繼續兼任副首相。

麻生太郎是有名的「大嘴巴」，在公職生涯中屢屢失言，多次受到炮轟，單數坊間有深刻印象的也有不少。

2013年，麻生太郎談及日本政府為長者醫療開支問題時，公開表示「希望患病老人快點死」，以減輕日本政府財政壓力。他更把那些無法自己進食的病人稱為「管子人」。

同年，麻生太郎不旦以副首相的高官身份，罕有地親自到「靖國神社」拜祭二戰日本甲級戰犯，激起中韓等周邊國家憤慨，他還宣稱，納粹德國憲法源於魏瑪共和國（一戰與二戰之間的德國），「日本該學習納粹德國修憲」。

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麻生2017年又聲言：「做政治家的不問動機，重要的是結果，不管動機有多麽正確，殺了數百萬人的希特拉終究是失敗的。」此言等於說希特拉「動機正確」，麻生再一次要收回。

日本政府今年決定將福島核廢水排入海洋，引爆與周邊國家的新矛盾。麻生太郎則在國會拿著一杯水，邊喝邊說福島核廢水「喝了也無事」。但他那杯當然不是核廢水，麻生的行徑再次受到外界群嘲。

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外界對麻生太郎胡言亂語早已見怪不怪，不過，在台灣問題上，他卻不是近日言論出位的唯一日本官員。日本副防相中山泰秀6月底向美國一個智庫，聲稱「台灣是個民主國家」；日本首相菅義偉6月初在國會也把台灣說成「國家」，同樣招致中方嚴正交涉。

這些言論反映，日本現屆政府確有充當美國遏制中國馬前卒，為美國做美國也不敢公開做的動作的傾向。

就此，中國外交部發言人趙立堅周二（6日）強調，今天的中國早已不是當年的中國，中方絕不容許任何國家，以任何方式插手台灣問題，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

趙立堅斥責，日本軍國主義曾對中國犯下罄竹難書的侵略罪行，日本某些政客時至今日還對台灣念念不忘，充分暴露出他們沒有深刻汲取歷史教訓。

趙立堅警告，這種言論極其錯誤並且危險，嚴重違反中日四個政治文件原則，損害中日關系政治基礎，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正抗議。

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責任編輯：連兆鋒