發改委印發十四五循環經濟發展規劃 提發展二手商品市場

國家發改委周三（7日）在官網發布《「十四五」循環經濟發展規劃》，其中提出，規範發展二手商品市場，並鼓勵「互聯網+二手」模式發展。

《規劃》圍繞工業、社會生活、農業三大領域，提出了「十四五」循環經濟發展的主要任務：

一、通過推行重點產品綠色設計、強化重點行業清潔生產、推進園區循環化發展、加強資源綜合利用、推進城市廢棄物協同處置，構建資源循環型產業體系，提高資源利用效率 二、完善廢舊物資回收網路，積極推行「互聯網+回收」模式，提升再生資源加工利用水準、規範發展二手商品市場，鼓勵「互聯網+二手」模式發展，推動線下實體二手市場規範建設和運營，鼓勵建設集中規範的「跳蚤市場」。促進再製造產業高品質發展，構建廢舊物資循環體系，建設資源循環型社會 三、通過加強農林廢棄物資源化利用、加強廢舊農用物資回收利用、推行循環型農業發展模式，深化農業循環經濟發展，建立循環型農業生產方式

2025年 快遞不再二次包裝

此外，快遞包裝綠色轉型推進行動。鼓勵電商、快遞企業與商業機構、便利店、物業服務企業等合作設立可循環快遞包裝協議回收點，投放可循環快遞包裝的專業化回收設施。到2025年，電商快件基本實現不再二次包裝，可循環快遞包裝應用規模達1000萬個。

《規劃》指出，發展循環經濟、提高資源利用效率和再生資源利用水平的需求十分迫切，且空間巨大。提出到2025 年，主要資源產出率比2020年提高約20%，單位GDP能源消耗、用水量分別降低約13.5%、16%，農作物秸稈綜合利用率保持在86%以上，大宗固廢綜合利用率達到60%，建築垃圾綜合利用率達到60%，廢紙利用量達到6000萬噸，廢鋼利用量達到3.2億噸，再生有色金屬產量達到2000萬噸，其中再生銅、再生鋁和再生鉛產量分別達到400萬噸、1150萬噸、290萬噸，資源循環利用產業產值達到5萬億元。

加大綠色信貸 支援循環經濟

《規劃》還指出， 加強財稅金融政策支持， 統籌現有資金管道，加強對循環經濟重大工程、重點專案和能力建設支持。加大政府綠色採購力度，積極採購再生資源產品。落實資源綜合利用稅收優惠政策，擴大環境保護、節能節水等企業所得稅優惠目錄範圍。鼓勵金融機構加大對迴圈經濟領域重大工程的投融資力度。加強綠色金融產品創新，加大綠色信貸、綠色債券、綠色基金、綠色保險對循環經濟有關企業和項目的支援力度。

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責任編輯：李冰琪

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