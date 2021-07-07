多地改革劍指學區房 深圳樓盤減價140萬北京業主降85萬急售

9月就是新學年的開始，新華社報道，隨著北京、上海、深圳、成都等城市嚴格執行新一輪調控政策，加快學區改革，施行多校劃片、分配名額等措施，部分地區的學區房已出現降溫跡象。北京、深圳分別有樓盤減價85萬元（人民幣，下同）、140萬元出售。

「單校劃片」變「多校劃片」 競爭加大

北京西城區過去多採取「單校劃片」政策，即想要子女入讀名校，就要在與之匹配的校區內購買住房，有需求的家長變相要購買所謂的「學區房」。

然而，北京近年推行「多校劃片」，即一個小區對應多間學校，會將熱門小學、初中分散至每個片區，確保各片區大致均衡。再通過隨機派位方式分配熱門學校招生名額。派位未能進入熱門學校的學生，則應就近安排至其他學校入學。

其中，海淀區明確2019年1月1日後新登記並取得房產證的家庭，申請入學時將不再對應一所學校，而是變為多校劃片。至於西城區，則明確去年7月31日後新購房或戶籍從本市其他區遷入該區，不再對應登記入學劃片學校，全部以「多校劃片」方式在學區或相鄰學區內派位入學；在此政策下，去年731後落戶的孩子有機會被調劑出轄區。當地學區房樓價應聲下跌。

買家寧撻訂50萬

據內地傳媒報道，北京德勝、西城、月壇、金融街等片區以前都是入學的必爭之地，但多校劃片政策落實後，有樓盤經紀指，德勝片區部分房源的掛牌價已經有30萬-100萬（人民幣，下同）不等的下降。

除樓價下跌，二手樓成交也縮減。德勝片區樓盤經紀表示，有準備簽約的客戶，得知多校劃片的消息後，寧願違約不要50萬，也不要買樓。另一放盤業主也表示，當初以985萬購入德勝片區裕中西里的學區房，現以900萬掛牌價出售手中的單位。據悉，該樓盤降價幅度由5000元/平方米至8000元/平方米不等。

在新一輪調控政策下，深圳樓市也有所降溫，曾經異常堅挺的深圳學區房價格出現鬆動。在南山區，名為「觀海台」的樓盤房源，位於商業文化中心區，有配套名校，兩天內報價下調140萬元。

在上海，當地教委則派台均衡教育政策，要求確保全市每位中小學教師10年內有規定的流動記錄外，還設立了同學段學區、集團每年教師交流輪崗人數以及跨學段學區、集團每年教師交流輪崗人數比例指標，從而令學區房購買者觀望心態加重。

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責任編輯：易燕丹

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