中國官員：反壟斷執法不會成為地緣政治工具 冀與美對話

國家市場監管總局官網，今日（7日）發布反壟斷局局長吳振國，近日接受美國律師協會反壟斷在線期刊The Antitrust Source專訪的中文譯本。吳振國受訪時提到，希望中美反壟斷高層對話，又強調中國反壟斷執法從來、也不會成為地緣政治的工具，並認為中國企業在海外經營活動，應當獲得公平對待，不要遭遇無端的調查。

吳振國受訪時，被問到地緣政治環境例如中美貿易關係緊張，會否影響中國反壟斷執法。他指，過去幾年中美關係的確遭遇嚴重困難，給兩國和世界帶來不利影響。但中美兩國也有著廣泛的共同利益，有許多可以合作的領域，例如一直保持在反壟斷領域密切務實合作。

他表示，公平競爭是市場經濟國家經濟運轉的共同原則，反壟斷法是國際經貿領域的基礎性制度。中美兩國的貿易規模在去年多重衝擊的背景下，仍然達到 4.1萬億人民幣，增長8.8%。

他強調，中美加強競爭政策和反壟斷領域交流合作，符合兩國企業和人民的共同利益，希望和美國一道，加快推動商簽新的中美反壟斷合作備忘錄，並在合適時機、以合適方式，舉行第五次中美反壟斷高層對話。

中企不應遭無端調查封鎖

吳振國指出，中國反壟斷執法嚴格依法進行，無論是國企、外企、民企，始終一視同仁、公平對待。從執法實踐看，去年中國執法重點，無論是民生領域還是平台經濟，涉及主體主要是國內企業，行政壟斷執法的對像也主要是國內政府部門。

他稱，中國反壟斷執法從來、也不會成為地緣政治的工具。又認為中國企業在海外的經營活動應當獲得公平對待，不要遭遇無端的調查、指控和封鎖，這不僅傷害中國企業，也會傷害到美國企業。未來中國也會進一步加強企業海外反壟斷合規建設，為企業提供必要的指導和幫助。

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責任編輯：林佩怡

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