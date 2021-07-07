  • 31°C
香港時間 : 2021707日 (三) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

德國稱抓獲「雙面間諜」 涉為中國提供情報近10年

國情動向 17:03 2021/07/07

分享：

德國公佈抓獲一名「雙面間諜」，疑犯長期為德國情報部門效力，但涉嫌向中國提供情報近10年。德國當局相信，這名「雙面間諜」定期在領導人訪問或跨國會議前後，向中國情報部門洩漏機密資訊。

德國檢察部門周二（6日）公佈文件，宣佈起訴一名男子。男子周一被補，當局只透露他名為Klaus L.。德國ARD電視台報道，疑犯現年75歲，為德國聯邦情報局（BND）擔任線人長達50年。

據悉，此人公開身份是智庫漢斯賽德爾基金會（Hanns Seidel Foundation）的政治學者，而基金會與德國總理默克爾所屬政黨基民盟的巴伐利亞姊妹黨基社盟關係密切。

報道稱疑犯經常到國外演講，目的地包括前蘇聯與俄羅斯、巴爾幹地區、南非及南亞，而BND在疑犯以智庫身份與外國人的活動之中有扮演角色。基金會則表示，並不清楚疑犯與BND有關聯。

檢察文件指，疑犯2010年曾到上海演講，其間受到中國情報人員招攬，疑犯直至2019年11月都有向中方提供情報。

ARD報道稱，疑犯並沒有否認向中國洩漏機密，但堅稱BND至少在初期對此知情。

中德防長視像通話 討論南海局勢及人權議題

法德首腦作一關鍵保證 習近平破美圍堵獲成果

德總理大熱與拜登唱反調：不必因人權扭轉對中國政策

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【中歐關係】法德首腦作一關鍵保證 習近平破美圍堵獲成果
2021/07/06
【中歐關係】法德首腦作一關鍵保證 習近平破美圍堵獲成果
拜登成功拉攏歐洲組「遏華陣線」？ 德媒不太認同
2021/06/19
拜登成功拉攏歐洲組「遏華陣線」？ 德媒不太認同
用芯片換疫苗？ 台積電傳考慮德國設廠
2021/06/19
用芯片換疫苗？ 台積電傳考慮德國設廠

你可能感興趣

【中歐關係】法德首腦作一關鍵保證 習近平破美圍堵獲成果
11:28 2021/07/06
【中歐關係】法德首腦作一關鍵保證 習近平破美圍堵獲成果
拜登成功拉攏歐洲組「遏華陣線」？ 德媒不太認同
12:27 2021/06/19
拜登成功拉攏歐洲組「遏華陣線」？ 德媒不太認同
用芯片換疫苗？ 台積電傳考慮德國設廠
11:46 2021/06/19
用芯片換疫苗？ 台積電傳考慮德國設廠
地緣政治 外交 中國 德國 中歐關係

下一篇文章

【中美角力】坎貝爾：中美有可能和平共處 不支持台獨（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版