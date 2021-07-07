德國稱抓獲「雙面間諜」 涉為中國提供情報近10年

德國公佈抓獲一名「雙面間諜」，疑犯長期為德國情報部門效力，但涉嫌向中國提供情報近10年。德國當局相信，這名「雙面間諜」定期在領導人訪問或跨國會議前後，向中國情報部門洩漏機密資訊。

德國檢察部門周二（6日）公佈文件，宣佈起訴一名男子。男子周一被補，當局只透露他名為Klaus L.。德國ARD電視台報道，疑犯現年75歲，為德國聯邦情報局（BND）擔任線人長達50年。

據悉，此人公開身份是智庫漢斯賽德爾基金會（Hanns Seidel Foundation）的政治學者，而基金會與德國總理默克爾所屬政黨基民盟的巴伐利亞姊妹黨基社盟關係密切。

報道稱疑犯經常到國外演講，目的地包括前蘇聯與俄羅斯、巴爾幹地區、南非及南亞，而BND在疑犯以智庫身份與外國人的活動之中有扮演角色。基金會則表示，並不清楚疑犯與BND有關聯。

檢察文件指，疑犯2010年曾到上海演講，其間受到中國情報人員招攬，疑犯直至2019年11月都有向中方提供情報。

ARD報道稱，疑犯並沒有否認向中國洩漏機密，但堅稱BND至少在初期對此知情。

中德防長視像通話 討論南海局勢及人權議題

法德首腦作一關鍵保證 習近平破美圍堵獲成果

德總理大熱與拜登唱反調：不必因人權扭轉對中國政策

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒