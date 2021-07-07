▲ 【七七事變84周年】汪文斌：日本與所有鄰國關係不好 應反思

七七蘆溝橋事變，日軍全面侵華84周年之際，日本政府文件首次聲稱，日本受到中國、俄羅斯威脅與網絡攻擊。中國外交部發言人汪文斌駁斥，這是日本「謊言外交」的又一體現。汪文斌指出，日本與所有鄰國關係都不好，應當深刻反思自己所作所為。

外交部周三（7日）例行記者會上，有記者提及日媒報道，日本網絡安全新戰略草案，首次提到受到來自中國和俄羅斯的威脅，指有跡象表明中國正在網絡攻擊，竊取軍事和高科技公司信息，俄羅斯正在追求軍事和政治目標，問中方對此有何評論？

汪文斌回應時指出，日方罔顧基本事實，惡意渲染鄰國威脅，這是日本謊言外交的又一體現。

他說：「我注意到日前有學者指出，同周邊所有鄰國關係都不好的國家，就是日本。日方應當深刻反思自己的所作所為，多做有利於增進與鄰國政治互信，有利於地區和平穩定的事，而不是動輒拿鄰國說事，服務自身不可告人的目的。」

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汪文斌續稱，至於網絡安全，世界上到底哪個國家最熱衷於搞網絡竊密，以及各種所謂的竊聽竊密，這對全世界來說都不是甚麽秘密。

汪文斌直言，日方在網絡安全上無端抹黑中國、俄羅斯，這完全是搞錯了對象。「人們不禁要問，日方故意炮制這樣的謊言，是不是得到了誰的授意，試圖幫忙轉移焦點呢？」

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責任編輯：連兆鋒