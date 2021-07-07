盛松成：中國下半年經濟增速料放緩 宜合理適度減息

中國人民銀行調查統計司原司長盛松成等撰文，指中國下半年經濟增速或放緩，貨幣政策應積極應對，宜穩中趨鬆，當前是合理、適度降息的較好時機，可為未來收緊貨幣政策預留空間。但市場對是否會減息分歧仍較大。

今年首季中國GDP按年增長18.3%，文章指出，第二季亦有望實現8%左右的高增速。惟中國經濟恢復基礎尚不牢固，發展不平衡不充分問題仍較突出。國內外環境複雜嚴峻，內需恢復緩慢，外需增長不確定，中小企業仍面臨較大困難。隨著低基數效應減退，下半年中國經濟增速或放緩至5%至6%。

貨幣政策宜穩中趨鬆 降實體經濟成本

文章提到，要警惕美聯儲貨幣政策轉向，對中國的溢出效應，指美聯儲退出刺激政策會使中美利差收窄，資金流向逆轉，熱錢流出我國，人民幣匯率將面臨貶值的壓力。目前中國適度降息，可為未來升息預留空間，以應對未來可能的人民幣貶值和國內通脹上升。

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文章又指，目前中國短期通脹壓力不大，資產價格相對平穩，這是下半年貨幣政策穩中趨鬆的必要條件。另今年中國財政政策力度弱於去年，貨幣政策應給予配合和支持。

此外，文章指出，合理、適度降息有助緩解地方政府還本付息壓力，降低實體經濟、尤其是中小企業的融資成本，同時有利增加投資、提高收入、促進消費。

對於房地產市場，文章認為，通過收緊貨幣政策抑制樓價是緣木求魚，反而會傷及中小企業，強調應通過宏觀審慎管理，而非緊縮貨幣政策，來防範風險。而有關監管部門近期推出一系列政策，嚴防資金違規流入房地產，取得一定效果，都屬於宏觀審慎管理政策範疇。

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責任編輯：林佩怡

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