《中朝友好合作互助條約》是否續簽？外交部：一直有效

中國外交部發言人汪文斌周三（7日）回應記者提問《中朝友好合作互助條約》是否續簽。汪文斌表示，根據《中朝友好合作互助條約》規定，在中朝雙方就修改或終止問題達成協議前，該條約一直有效。

汪文斌就中朝關係問題說：「我想告訴大家，中朝雙方簽訂友好合作互助條約，這是兩國老一輩領導人高瞻遠矚作出的戰略決策，是兩國關係史上的一件大事。」

他稱，條約旨在加強中朝友好合作，維護地區和平穩定。60年來在條約精神指引下，中朝雙方相互支持，密切合作，不僅有力推動了各自社會主義建設事業，也為維護地區乃至世界和平穩定作出了重要貢獻。在新時期新形勢下，中方願同朝方一道繼承傳統，面向未來，切實貫徹落實兩黨兩國最高領導人達成的重要共識。按照時代發展要求和兩國人民的共同願望，推動中朝傳統友好合作關係不斷向前發展，更好造福兩國人民，並為促進國際地區和平穩定與發展繁榮作出新的貢獻。

對於中國駐朝鮮大使何時輪換的問題提問，汪文斌表示，在國與國的關係當中，大使輪換是一項正常的安排，中方大使何時到任的問題，他目前沒有具體的消息提供。

《中朝友好合作互助條約》簽定於1961年，規定雙方戰時互助，並不參加針對對方的同盟或集團，條約每20年在雙方沒有提出修改或終止下自動續約。條約在1981、2001年曾兩度延續，新一次續約時間應為2021年。

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責任編輯：連兆鋒