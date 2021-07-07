國藥研究︰新冠康復者可在12個月內持續對抗新冠病毒感染

國藥集團中國生物科研團隊近日公布研究結果稱，超過七成的自然感染新冠康復患者在感染後的12個月內，體內新冠抗體水準依然保持陽性。

國藥集團中國生物楊曉明團隊與上海交通大學國家轉化醫學中心張欣欣教授合作，率先揭示了中國武漢地區感染新冠病毒後康復患者體內長達12個月的新冠抗體水準消漲變化，這是目前全球在該領域持續時間最長的研究。

逾七成新冠患者感染後12個月內抗體均陽性

上述成果於7月6日線上發表於Nature子刊Nature Communications（《自然•通訊》）雜誌，顯示超過70%的自然感染新冠康復患者在感染後的12個月內，體內新冠抗體水準依然保持陽性；根據對1782份血漿樣本的分析結果，自然感染新冠康復患者體內抗體滴度水準在第9個月時趨於穩定（抗體滴度與感染之初相比下降了約64%），穩定後至少維持至12個月未表現出明顯下降。這說明一旦激發人體對新冠病毒的體液免疫，體內的新冠抗體水準可維持較長時間。

此外研究發現，感染新冠後的第1-2個月，男性體內新冠抗體的滴度水準要高於女性；但更長時間的研究表明，第6-7個月與第11-12個月時男性與女性之間的新冠抗體的滴度便無明顯區別。

研究結果更具代表性和科學性

據悉，該研究納入了武漢地區自然感染後康復的869名患者，共採集分析了1782份血漿樣本，研究時間跨度長達12個月，具有較好的代表性和科學性。由於武漢市自2020年3月連續新增為0例，並在4月8日解禁離漢通道以來，武漢市未再次暴發疫情。因此本研究人群未暴露於新的病毒感染環境，相較於國外同類研究，具有人群樣本純淨的優勢。反映了單次感染新冠病毒後，抗體在12個月內的變化。

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責任編輯：李冰琪

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