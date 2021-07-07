中國6月外儲回落至3.21萬億美元 終結兩連升

隨著6月美元指數走高、人民幣對美元匯率小幅貶值，中國6月外匯儲備終結兩連升。據中國人民銀行公布，截至6月末，中國外匯儲備規模為3.214萬億美元，略好過預期，按月下降78億美元。

國家外匯管理局副局長王春英表示，6月外匯市場平穩運行，外匯交易保持理性。國際金融市場方面，受新冠疫情和疫苗進展、主要國家貨幣及財政政策預期等因素影響，美元指數震盪上行，主要國家金融資產價格總體上漲。

外匯儲備以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額下降，與資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。

而據路透計算，中國今年上半年外儲規模累計減少25億美元，而去年上半年外儲則略微增加44億美元。

美指走高 人幣小幅貶值

展望未來，王春英稱，境外疫情形勢依然嚴峻，全球經濟形勢和國際金融市場，仍面臨較多風險因素。但中國經濟運行穩中加固、穩中向好，內生動力逐步增強，將有利外匯儲備規模保持基本穩定。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，中國外儲規模仍具穩定基礎，但同時要看到，全球經濟復甦還有較多不協調、不確定因素。下一階段要警惕美聯儲貨幣政策提前轉向的風險，高度關注美元、美債收益率走勢等，對全球資產價格重定價的影響，防範國際金融市場波動和大規模資本流動帶來的衝擊。

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責任編輯：林佩怡

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