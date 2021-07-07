【中國經濟】國務院：適時降準支持中小企等實體經濟

國務院總理李克強今日主持召開國務院常務會議。會議指出，針對大宗商品價格上漲對企業生產經營的影響，要在堅持不搞大水漫灌的基礎上，保持貨幣政策穩定。適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加強金融對實體經濟特別是中小微企業的支持，促進綜合融資成本穩中有降。

會議還決定，推出支持碳減排的措施；今年7月啟動發電行業全國碳排放權交易市場上線交易，以市場機制控制和減少溫室氣體排放。

盛松成：中國下半年經濟增速料放緩 宜合理適度減息

另外，中國人民銀行調查統計司原司長盛松成在內地經濟學家圈撰文指，中國下半年經濟增速或放緩，貨幣政策應積極應對，宜穩中趨鬆，當前是合理、適度降息的較好時機，可為未來收緊貨幣政策預留空間。但市場對是否會減息分歧仍較大。

今年首季中國GDP按年增長18.3%，文章指出，第二季有望實現約8%的高增速。惟中國經濟恢復基礎尚不牢固，發展不平衡不充分問題仍較突出；國內外環境複雜嚴峻，內需恢復緩慢，外需增長不確定，中小企業仍面臨較大困難。隨着低基數效應減退，下半年中國經濟增速或放緩至5%至6%。

文章提到，要警惕美聯儲退出刺激政策，會令中美利差收窄，資金流向逆轉，熱錢流出中國，人民幣將面臨貶值壓力。目前中國適度降息，可為未來升息預留空間，以應對未來可能的人民幣貶值和國內通脹上升。

文章又指，目前中國短期通脹壓力不大，資產價格相對平穩，是貨幣政策穩中趨鬆的必要條件。另今年中國財政政策力度弱過去年，貨幣政策應給予配合和支持。

此外，文章指出，合理、適度降息有助緩解地方政府還本付息壓力，降低實體經濟、尤其中小企業的融資成本，同時有利增加投資、提高收入、促進消費。

對於房地產市場，文章認為，通過收緊貨幣政策抑制樓價是緣木求魚，反而會傷及中小企業，強調應通過宏觀審慎管理，而非緊縮貨幣政策，來防範風險。而監管部門近期嚴防資金違規流入房地產，取得一定效果。

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責任編輯：林佩怡

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