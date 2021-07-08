台灣花蓮一日13震規模3.1至5.4 氣象局不排除有更大地震

昨天晚間7時24分起到今天上午7時31分，台灣花蓮縣近海與壽豐鄉共發生13次地震，黎克特制規模從3.1到5.4。氣象局昨天直指，這兩天還會有規模3到4的地震，若超過規模5以上，不排除後面會有更大地震。

台北民眾有震感 夢中被搖醒

綜合台媒報道，13起地震中，花蓮縣政府南偏西方10.8公里（壽豐）昨天晚間7時24分發生黎克特制規模5.4地震，地震深度7.6公里，最大震度花蓮地區5弱。

▲ 圖片來源：台灣氣象局

此外，花蓮縣政府南偏西方11.4公里（壽豐）今天上午6時11分又發生黎克特制規模5.4地震，地震深度9.6公里，最大震度花蓮地區4級。

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有花蓮人崩潰表示，「就想問還要有多大？」家住台北的民眾也表示有感，直指睡夢中被搖到驚醒。

地震測報中心主任陳國昌說，如果地震一直持續有餘震，不排除後面會有比較大地震發生。事實上，昨晚到現在每隔1到3小時就有餘震發生，以這地區來說不太尋常。這地區很破碎，通常能量釋放1到2次就會釋放完畢，但這次餘震次數比所預期多。

餘震或持續一周 不排除有更大地震

陳國昌也曝巧合，該地區同樣狀況在6月11日左右就發生過，當時6月10日就有前震，規模4.45，11日有規模5.46主震，四個前震中有規模5.12地震，另外三個規模高過4.0。

陳國昌說，這群總共有15個地震，大於規模5有兩個，規模4到5有七個 ，規模3.0則有六個，持續一禮拜，6月18日地震序列才結束，其中6月11日就發生十個，是很集中地震序列。

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陳國昌說，以這次狀況來說，其實從7月6日就有前震發生，當天下午6時26分就有規模4.5，7月7日也就是昨天清晨3時21分也有個前震，規模超過4，接下來一整個白天都沒有，直到昨天晚上7時24分就規模5.4。

陳國昌說，如果以今天上午同樣規模5.4地震來看，有雙主震趨勢。昨天晚間那起比較淺，在鹽寮有5弱級，跟上午最大震度4級其實差不多。要繼續看餘震。上次餘震持續一周，這次還要看，按照這樣來看，餘震可能持續一周，不排除有4到5級以上餘震，也有機會後面有更大地震，但機會不太。他說，據統計，該地區規模超過5.5，從1973年、40幾年來只有四次，其中只有一次規模超過6。

責任編輯：尹航

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