▲ 約翰遜：不想反華精神 把中國每筆投資趕出英國

全球搶購芯片（又稱晶片）、中國亦欲保障芯片供應安全之際，美媒日前報道，中國一間半導體公司正洽購英國龍頭芯片（又稱晶片）企業，引發英國政界憂慮。英國首相約翰遜（Boris Johnson）當地時間周三（7日）表示，他不想因為「反華精神」，而將所有的中國投資從英國趕走。

中方曾多次批評，西方對中國的技術輸出限制，是將國家安全問題泛化，干擾正常貿易。

美國CNBC日前引述消息人士透露，中國半導體公司聞泰科技旗下安世半導體（Nexperia）擬斥資約6300萬英鎊、折合港幣逾6.76億港元，洽購英國最大的芯片生產商新港晶圓廠（Newport Wafer Fab，NWF），但這樁收購有可能引發英國政界關注。

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聞泰科技是全球最大、中國手機ODM（原廠委託設計代工）的龍頭業者；安世半導體則是由聞泰科技100%控股的荷蘭公司。

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約翰遜出席英國國會會議時，接受議員質詢。英國保守黨議員、外交事務委員會主席湯姆·圖根哈特（Tom Tugendhat）指，英國可能會在全球芯片短缺之際，將一項珍貴資產出售給一家得到中國政府支持的企業，他對此關切。

他對約翰遜說，為什麼政府不調查這項收購？

約翰遜回答說，他接管政府後，採取了「非常艱難和痛苦的步驟」，耗費了納稅人大量資金，讓英國的關鍵電信網絡擺脫華為。

約翰遜：它們的東西 是否具知識產權價值？

但是約翰遜接著說，「我不想反華精神，導致我們抄起叉子，要把中國對我國的每筆投資都趕走」。

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針對約翰遜的回答，圖根哈特在追問中質疑，「這和尋求購買技術的正常回報是有區別的。從安世半導體公司這裡我們所看到的是，正像您所知道的那樣，它實際上大部分是一家由中國政府支持的公司擁有的公司」。

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約翰遜回答說，「我們必須判斷它們製造的東西，是否具有真正的知識產權價值，中國對它們是否有興趣，是否有真正的安全方面的影響」。他說，他已經讓國家安全顧問對此進行研究。

在中美展開大國博弈之際，美國正在採取措施，包括聯合盟友，限制對中國出口敏感的高科技產品，包括芯片。為了擺脫對西方芯片技術的嚴重依賴，中國正在努力實現芯片的自主生產。與此同時，為了保持美國在芯片領域的優勢，拜登政府也宣布了一些舉措，加大對半導體產業的投資力度。

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責任編輯：鄧國強

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