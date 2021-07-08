受美國禁令影響 富時羅素指數將再剔除20間中企

美國總統拜登6月簽署一項行政令，禁止美國投資與中國軍方有關連的企業。指數公司富時羅素（FTSE Russell）表示，將從指數中再剔除20家中資企業，包括航天彩虹、中國重工等。

據路透社報道，富时罗素宣布，从7月28日起将有更多中国公司被从指数中剔除。將被剔除的20間中企包括與航空航天相關的公司，如航天彩虹002389.SZ、航天晨光600501.SS、中航高科600862.SS和中航重機600765.SS。

富時羅素還列出中國重工601989.SS、中船防務600685.SS0317.SZ以及內蒙一機600967.SS。

這些個股將從富時全球股票指數系列、富時全球納入中國A股指數系列以及相關指數中刪除。

富時羅素表示，這一決定是基於指數用戶和利益相關者的反饋。

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惟A股方面未受消息影響，部分股份更錄得顯著上升，截至午間11時，航天彩虹漲逾5%，中航高科漲逾6%。

拜登於6月3日簽署行政命令，禁止美國實體投資數十間據稱與中國國防或監控技術部門有關聯的中國公司，以取代前總統特朗普之前的行政命令。由於美國的制裁，富時羅素此前已將包括中芯國際 （00981） 和海康威視等中國公司從其指數中剔除。

責任編輯：尹航

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