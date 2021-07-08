國務院提適時降準 料定向降準可期 惟或不會釋太多流動性

國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，提到適時運用降準等貨幣政策工具，加強金融對實體經濟，特別中小微企業的支持。分析認為，人行可能會採取定向降準，時機或在第三季末。市場人士認為，定向降準或以置換到期MLF方式落地，因下半年到期壓力不小；貨幣政策仍是穩字當​​頭，或不會釋放太多流動性。

據中國政府網，國常會決定：

針對大宗商品價格上漲對企業生產經營的影響，要在堅持不搞大水漫灌的基礎上，保持貨幣政策穩定性、增強有效性，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加強金融對實體經濟特別是中小微企業的支持，促進綜合融資成本穩中有降。

中國人民銀行對上一次降準，是去年4月宣布對中小銀行的定向降準。中證報引述Wind數據顯示，截至去年5月15日，中小型存款類金融機構存款準備金率為9.5%，大型金融機構的存款準備金率為12.5%。

中國民生銀行首席研究員溫彬認為，目前降準仍有空間。他指出，在基礎貨幣投放上，以前主要通過外匯佔款，現在更多依靠中期借貸便利（MLF）等；而相較降準，MLF期限較短，還有一定資金成本，因此通過降準釋放長期流動性，可有助於商業銀行更好做好資產負債管理。

他又表示，目前貸款市場報價利率（LPR）已連續14個月不變，商業銀行負債成本較高，要降低企業尤其中小企業的成本，需降低銀行的負債成本，降準對銀行尤其中小銀行來說，釋放長期資金，有助降低企業的融資成本。

料定向降準 加大對中小企業支持

溫彬認為，人行可能傾向針對中小金融機構實施定向降準，從而加大對實體經濟，特別是小微企業的支持力度。而降準時機主要考量通脹水平，若7月物價開始趨於收斂和回落，第三季末或是降準較好時間窗口。

彭博經濟研究也指，國務院的聲明可能是由於企業部門的融資環境收緊，特別是對於中小企業，認為定向降準會比普遍降準的可能性更大。

或置換到期MLF 未必釋放太多流動性

中信證券明明則認為，若降準會落地，以對中小銀行定向降準、針對綠色減碳貸款的定向降準、普惠金融定向降準、降準置換MLF方式落地概率較大。

浙商證券首席經濟學家李超也指，人行近期有較大可能通過定向降準置換到期MLF的方式，降低銀行綜合資金成本，進而引導LPR及實體部門融資成本下行，以對沖大宗價格上行對中下游行業帶來的成本壓力。

國泰君安亦表示，考慮到7月4000億MLF到期，到期量是6月的2倍，下半年到期量壓力不小，降準置換的可能性確實存在。

不過，去年6月國常會提及「降準」後，人行並沒有採取行動。申萬宏源證券固收研究團隊亦指出，降準及定向降準的概率可能有，但也並非一定發生。即使降準落地，也應中性看待，勿過度解讀，主因是下半年MLF到期量大（三季度到期1.7萬億元，四季度到期2.45萬億元）；若降準或定向降準更多作為MLF的中性替代，建議更關注資金利率走勢，維持下半年資金利率將上行的判斷不變。

光大證券固收首席分析師張旭指出，貨幣政策仍是穩字當​​頭，應清醒地意識到本次提降準是為了對沖大宗商品價格上漲對企業生產經營的影響，而非為了推高大宗商品價格，因此其具有明顯的結構性屬性，且很可能不會釋放太多的流動性。

責任編輯：林佩怡

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