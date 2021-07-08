廣州碧桂園員工溺死食水池 業主憂飲「屍水」抗議（多圖，有片）

港人北上居住熱門地－－廣州華南碧桂園社區日前爆發業主集體抗議事件，事源網傳社區管委會一名員工，因工作不慎溺斃於蓄水池。官方起初未有公佈消息，隨後停水檢修一日即恢復供水，強調是「水管檢修」。直至數日後才在壓力下承認有人員溺亡，業主憂心已飲用數日「屍水」，群起到物業管理處拉橫額抗議。華南碧桂園物業服務中心事後發聲明指，經檢測，該蓄水池水質符合國家飲用水衛生標準。

據網易新聞報道，7月4日有幾段華南碧桂園業主抗議的影片，在內地網絡瘋傳。從現場畫面可見，逾百名業主在服務中心大門前高舉「草菅人命」、「公布屍水事件真相」、「掩蓋真相欺上瞞下」等橫額抗議。

官方隱瞞事故 無預警停水檢修

據悉，華南碧桂園社區管委會一名員工在6月28日上午11時，於翠山藍天苑蓄水池內不慎溺亡，直指下午3時多才被發現。惟物業方並沒有即時作出通報，也無預警停水，僅通知住戶將於下午5時，需「對供水專線進行線路維護檢修」而停水。還提醒，「請在停水之前儲備一定量的生活用水」。直至29日下午，涉事社區才恢復供水。

雖然物業管理方有在社區通訊群組內貼出搶修照片，但有業主事後從個別人員處打聽到，停水原因是有員工溺斃蓄水池。傳聞隨之發酵，信息真假難辨。但業主一直未有從物業管理方得到澄清回應。直至7月3日，業主唯有到當地萬博派出所求助。

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經警方證實，6月28日華南碧桂園蓄水池發生溺斃事件，事件目前還在調查中。業主隨後向管委會作出質詢，但對方仍不作回應。

翌日，逾百名業主不滿華南碧桂園未有即時公佈事件，並質疑其食水安全，集體到會所服務中心抗議，主要訴求包括公布「屍水事件」真相、檢驗水質，以及將供水系統移交政府管理。

在業主們的抗議下，物管經理白利強露面，鞠躬承認確有員工在水池溺亡，並且向業主道歉，但對細節就不願多談。

官方公佈水質指標合格

7月5日，物業管理方面宣布只與5名「受到影響的業主代表」召開會議，會上披露了警方確認的溺亡事件細節。

物業方在6日發官方聲明回覆事件，表示涉事員工遇溺，與其於6月28日上午11時左右取得最後聯繫。員工失聯後，直至下午2時左右，物管開始排水查看找人；下午3時左右停水進行消毒；29日下午3時左右恢復供水。由於事件仍在警方辦案的流程中，物業方指無法提供詳細具體的答覆。

另外，聲明強調據廣州水務科學研究所發布的水質報告，水池水質指標符合國家生活衛生標準。

責任編輯：易燕丹

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