國務院時隔一年再提降準：是否迎來新放鬆周期 仍需觀察

國務院常務會議時隔一年再提適時運用降準等貨幣政策工具，分析認為原因包括經濟基本面壓力有所加大、大宗商品漲價對企業經營影響顯現，同時也是為了對衝下半年MLF（中期借貸便利）的到期壓力。

不過分析師對於政策預期仍有分歧，部分認為降準信號釋放意味著新一輪貨幣寬鬆周期的啟動；也有觀點指，即便降準，也不是政策的主動調整，接下來可能更多地仍是政策的結構性調整。

分析指可利用降準替代MLF

昨日的國務院常務會議上指出，針對大宗商品價格上漲對企業生產經營的影響，要在堅持不搞大水漫灌的基礎上，保持貨幣政策穩定。適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加強金融對實體經濟特別是中小微企業的支持，促進綜合融資成本穩中有降。

大宗商品價格上漲的問題持續受關注。有資深宏觀經濟分析人士表示，作為拉動經濟增長「三駕馬車」中的重要一方面，當前的投資還是相對較弱的，此大宗商品價格上漲幅度與持續時間取決於需求反彈持續性、供給恢復程度、流動性等多個因素，可能會出現超預期上漲情況，成本上升等可能會給企業生產和投資帶來的不利影響，此時國常會再提降準，或許有出於對衝大宗商品價格上漲，支撐投資的考量。

國常會提適時降準 料定向降準可期 惟或不會釋太多流動性

【中國經濟】國務院：適時降準支持中小企等實體經濟

華泰證券固收研究團隊認為， 國常會此次提及降準的措辭是「適時運用」，看似時點並不著急，擇機推出。但考慮到下半年MLF到期量大增，對抵押物等都會帶來壓力，通過降準替代MLF是應有之意，同時還能推動融資成本等下行。該團隊猜測選擇MLF到期量較大時點分批執行效果更好。不過，資金面與降準並無絕對相關性，資金面預計仍以平穩為主。

是否迎來新放鬆周期仍需謹慎判斷

光大證券固收首席分析師張旭表示，貨幣政策仍是「穩」字當頭，「降準」與「穩」並不矛盾。不應簡單地將降准理解為總量上的放鬆，而應清醒地意識到本次降准是為了對衝大宗商品價格上漲對企業生產經營的影響，而不是為了進一步推高大宗商品價格，因此其具有明顯的結構性屬性，且很可能不會釋放太多的流動性。

不過，國泰君安證券研究所固收研究團隊覃漢/潘琦則認為，基於下半年基本面下行壓力顯現，貨幣政策寬鬆的想象空間已經打開，降準信號釋放意味著新一輪貨幣寬鬆周期的啟動。考慮到市場對下半年資金面預期整體是中性偏緊的，國常會定調後將會出現反向修正，在未來很長一段時間內資金面大概率會維持相對寬鬆，帶動利率進一步下台階。

中國6月外儲回落至3.21萬億美元 終結兩連升

受美國禁令影響 富時羅素指數將再剔除20間中企

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道