人行：支付市場壟斷現象不僅存在於螞蟻 會繼續採取措施

人民銀行副行長范一飛指，支付市場壟斷現象不僅存在於螞蟻集團，其他機構也有同樣情況。

范一飛在國務院政策例行吹風會上指，針對支付市場出現不規範的行為，人行仍會繼續採取措施，早前約談螞蟻集團，並披露相關訊息，但其他機構亦有同樣壟斷現象；對於螞蟻採取的措施，人行亦會推行到其他的支付服務市場主體，相信不久將來會看到這個情況陸續出現。

范一飛指，比特幣等私人數字貨幣本身已經成為投資投機性工具，亦存在威脅金融安全和社會穩定的潛在風險，並成為洗黑錢和非法經濟活動的支付工具，對這個問題感到擔憂，因此早前採取一系列措施，又指仍在觀測和研究，這些私人數字貨幣是以貨幣形態存在。

內地互聯網「反壟斷」誰是贏家？路透社這樣解讀

中國官員：反壟斷執法不會成為地緣政治工具 冀與美對話

對於發展數字人民幣，范一飛指，目前對零售型央行數字貨幣的影響，分歧仍然較大，包括會否引發「金融脫媒」、削弱貨幣政策、加劇銀行擠兌等存在爭議，人民銀行會通過業務、技術和政策設計，確保將數字人民體系的宏觀影響減至最低，有信心繼續擴大數字人民幣試點範圍。

保持人民幣匯率穩定

范一飛指，目前中小微外貿企業整體不存在「做一單，虧一單」的情況，但強調會保持人民幣匯率穩定，根據政策工具及時作調整。

對於有評論指，人民幣匯率波動加上原材料價格高企，令中小微外貿企業「做一單，虧一單」，范一飛指，央行貸款投放持續增長，到五月底，中小微企業和個體工商戶的貸款餘額達到81.8萬億元人民幣；貸款覆蓋面亦有持續擴大，貸款利率穩中有降。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解