【大灣區】新皇崗口岸正式動工建造  設計細節曝光（多圖）

▲ 【大灣區】新皇崗口岸正式動工建造 設計細節曝光

皇崗口岸服務香港與深圳30多年後，重建工程近日正式啟動，深圳當局先建一座臨時口岸、然後再拆卸舊大樓，騰出土地建造新皇崗口岸、又及配套的商業設施，整項工程預計需時約3年半。而該口岸重建後的功能、佈局亦曝光。

深圳市建築工務署日前發布消息稱，作為皇崗口岸重建項目的先行項目，皇崗口岸臨時旅檢場地建設項目，已於上月28日正式啟動，這意味皇崗口岸重建，正式進入施工階段；重建項目總建設工期預計約3年半、或42個月，建成後將是深圳又一座地標性建築。

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而為配合重建，皇崗口岸現有貨櫃車出境通道將搬離至蓮塘口岸，預計今年8、9月份開始拆遷撤離。同時，皇崗口岸還有一棟老式建築將會拆除，將與拆除後的原貨櫃車通道一起，修建一座大型購物中心和一所公立學校，不過具體哪塊地會修建學校目前還沒定。

而新皇崗口岸未來的功能與佈局亦已曝光：

其一：設有交通樞紐

最新的官方信息確認，未來將有3條城際軌道和2條地鐵線，引入新皇崗口岸的交通樞紐。最終路線待最後拍板，但中通社稍早前報道，新口岸預留港鐵北環線支線接入條件，加之現有的深圳地鐵7號線、已規劃的20號線、深廣中軸城際線、穗莞深城際線，可能引入口岸交通樞紐。

其二：集中服務客運

建成後的新皇崗口岸將成為純旅檢口岸，貨車通道分流到深圳灣口岸和蓮塘口岸。

其三：配石深港邊境經濟發展

整個皇崗口岸片區將會與河套深港科技合作區融為一體，成為港人北上後一個工作、生活重鎮。大批深圳與香港合作的科研項目，港企都落地在周邊地區。

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其四：新口岸大樓設計與自然融一體

新口岸聯檢樓的設計強調了綠色公共空間的特色，從深圳河及落馬洲河套的自然肌理中汲取靈感，以45個錯落有致的採光天窗、樹冠狀的屋頂，詩意再現場地周邊紅樹林的獨特景緻。

設計還充分尊重區位規劃，通過多層次的綠色集散廣場、生態通廊、景觀綠軸、屋頂觀景平台系列公共空間，串聯福田口岸、新皇崗口岸，塑造城市生態連廊。

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皇崗口岸於1985年5月開始建設，1989年12月貨檢區建成通關，1991年8月旅檢區建成通關，目前日均通關流量8萬多人次。由於口岸使用時間較長，該口岸消防、空調系統和旅檢樓用電線路等設施設備陳舊老化；口岸旅檢樓多處牆、地面出現裂縫和不均勻沉降現象，存在安全隱患。

皇崗口岸服務深港逾30年

深港兩地於2017年正式簽署了《關於港深推進落馬洲河套地區共同發展的合作備忘錄》。2018年7月，深圳市建設深港科技創新特別合作區領導小組第一次會議明確，要在皇崗口岸重建時引入相關城際軌道線路，實施站城一體化開發，打造代表國際最高水準的超級口岸、交通樞紐和創新綜合體。

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皇崗重建項目總建設工期預計約3年半，42個月。按正常建設工期，項目完成至少需要6-8年。

而建設臨時旅檢場地就是皇崗口岸重建項目的先行項目，目的是維持口岸基本通關條件，重點滿足常態化通關需求。臨時口岸設計通關能力約3萬人次/日，客、貨同時運作。臨時旅檢場地建成預計10個月，新口岸將在臨時口岸開通後同步施工。

▲ 新皇崗口岸已動工建造。

▲ 新皇崗口岸已動工建造。

責任編輯：鄧國強

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