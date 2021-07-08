【台灣疫情】三級警戒延長至26/7 餐廳等有條件鬆綁（第二版）

台灣新冠肺炎疫情趨緩，今日新增18本土確診病例，為三級警戒以來最低；另3人染疫病逝。

*1445 新增指揮中心宣布最新情況

目前，台灣三級疫情警戒維持至7月12日（下周一）。台灣的中央流行疫情指揮中心今天宣布，第三級警戒延到7月26日，嚴守社區防線，但7月13日（下周二）起適度鬆綁部分措施，除餐飲場所可堂食，微解封場所包括戲院、室內外運動場館、遊樂園及島內9人以下旅行團等。

指揮中心同意12日後，可有條件適度放寬部分管制，獲有條件鬆綁對象應遵照實聯制、出入口管制及人流管制；除飲食外，須全程戴口罩，維持社交距離，落實員工健康管理，確診事件即時應變。

▲ 台灣的中央流行疫情指揮中心宣布，三級警戒延到7月26日，但適度鬆綁。

台灣自5月19日開始第三級疫情警戒，外出仍須全程戴口罩，停止室內5人、室外10人以上家庭和社交聚會，各級學校、幼兒園及補習班維持現行機制。

此外，維持結婚不宴客、喪禮不公祭，暫停宗教活動，如進香團、遶境與普渡，會展、大型會議及團體餐會暫不開放，賣場及超市加強人流管制；營業場所及洽公機關落實人流管制、戴口罩及保持社交距離。休閒娛樂場所繼續關閉。

責任編輯：林佩怡

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