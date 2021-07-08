【台灣疫情】三級警戒擬延長至26/7 民生消費漸進鬆綁

台灣新冠肺炎疫情趨緩，衛福部周四（8日）表示，考慮到社區風險猶存，中央流行疫情指揮中心建議，維持三級疫情警戒，但針對民生消費產業的防疫原則，會漸進式鬆綁。據台灣傳媒報道，行政院綜合各方意見後，擬延長三級警戒兩周至7月26日。

目前，台灣三級疫情警戒維持至7月12日（下周一）。據台灣《ETtoday新聞雲》，地方大多對解除三級警戒後「人流跨區移動」仍有疑慮，行政院綜合各方意見後，擬延至7月26日。若落實，將是第四度延長三級警戒。

據了解，指揮中心今下午會宣布7月12日後的最新防疫指引。台媒報道，部分行業有條件微解封。餐飲業方面，在確保防疫情形下，如實施用餐梅花座、架設隔板與進行時間管制等，將有條件開放堂食；至於全台風景區、公園、會展場館也有望開放。

另外，運動場館(游泳池除外)、健身房、職業運動料微解封。島內9人以下的小型旅行團、劇組拍攝也開放。而適度解封的對象與行業，仍須遵守指引，包括實聯制、出入口管制、人流管控降載；維持社交距離，除飲食外，全程戴口罩，員工人員健康管理、確診事件時應變。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁