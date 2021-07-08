熱情果醬「熱」到爆炸！網購包裹發生意想不到意外（多圖，有片）

現時網絡購物非常方便，由衫褲鞋襪到生活用品，一切應有盡有。近年更發展到不出門，也可採購新鮮食材、冷凍食品。但踏入炎夏，收到網購食物後，除了檢查是否出現變質情況，現在還需要留意「爆炸」的風險。近日，內地有男子的網購食物包裹突然爆炸，就是因為高溫天所致。

上周五（3日），河北滄州市某速遞代理點，其中一個包裹突然原地爆炸，發出「砰」一聲巨響。正在玩手機的老闆劉先生嚇到跳起來，並立即向後查看，但當時未能發現店內有甚麼物件爆炸。

熱情果醬「熱」得原地爆炸

劉先生稱，他隨後翻查閉路電視，才發現爆炸聲音來源，引起這場虛驚的是其中一個放在貨架旁邊，裡面裝有熱情果（又名百香果）果醬的包裹，「被嚇到了，嚇一跳，聲音特別大」。他猜測，熱情果醬用密封袋密封，加上高溫天氣才導致爆炸。劉先生事後已聯繫客戶說明情況，客戶已收到賣家退款。

熱情果「爆炸」影片被上傳至網絡後，引起不少網友共鳴，指自己曾經親身經歷過。

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網友這樣說： 熱到爆炸

這果子脾氣有點大

剛準備買的我，默默地從購物車刪掉了

我經歷過，炸得一屋子都是，天花板上還得搬梯子擦

我妹網購熱情果汁，把廚房炸了之後，才看到商家寫的：收到冷藏一一段時間再開啟

據內地食品領域專家解釋，熱情果本身直接冷凍是不會爆炸的，引起爆炸是因為將熱情果做成果醬，並裝在普通瓶子內。

應先冷凍再食用

由於熱情果醬與其他果醬相比更液體化，具備微生物發酵的條件。當微生物引起發酵時就會產生氣體，瓶子也會被發酵的氣體撐至變形。夏季高溫天氣導致氣體釋放加速，瓶內壓力太，瓶身已不能承受熱情果發酵的氣體壓力時，就會爆炸。由於熱情果醬是液體，在爆炸當下就會一下子全部噴出。

相反，冷凍的熱情果醬並不會爆炸。由於水在冰凍狀態下成為固體，即使發酵的氣體想噴出亦會被冰擋住，在冰的縫隙或小洞中慢慢釋放，或融化釋放。

因此專家建議，收到熱情果醬後，應先放冰箱冷凍，待果醬變硬後，再放雪櫃冷藏或常溫解凍食用，以避免熱情果醬「爆炸」的情況出現。

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責任編輯：易燕丹

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